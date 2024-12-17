Sudan'da Kolera Salgını Büyüyor

Güncel

PORT Sudan'daki kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 1235'e çıktığı bildirildi.

Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede toplam kolera vaka sayısının 47 bin 366'ye ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının ise 1235'e yükseldiği kaydedildi.

Sudan'da haziranda başlayan yağışlar ve seller, koleranın yayılmasına yol açtı.

Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta kolerayı salgın hastalık ilan etti.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), 1 Ekim'de 3,4 milyon Sudanlı çocuğun salgın hastalık riski altında olduğunu bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 5 Ekim'de, Sudan'a 1,4 milyon doz kolera aşısı gönderdiğini açıklamıştı.

Savaşın sürdüğü Sudan'da, sağlık sisteminin etkin şekilde çalışmadığı bu dönemde salgın hastalıkların yayılması insanların hayatını daha da zorlaştırıyor.