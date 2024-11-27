Sudan'da Kolera Salgını Korkutuyor - Son Dakika
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Sudan'da Kolera Salgını Korkutuyor

Sudan'da kolera vakaları 42.725'e çıktı, 1.180 kişi hayatını kaybetti. Salgın, savaşın etkisiyle yayıldı.

27.11.2024 13:35
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HARTUM, 27 Kasım (Xinhua) -- Sudan'da kolera vaka sayısı 42.725'e yükselirken, salgın nedeniyle 1.180 kişi hayatını kaybetti.

Sudan Sağlık Bakanlığı'ndan salı günü yapılan açıklamada, "Kolera epidemiyolojik durum raporu, biri ölümle sonuçlanan 253 yeni vakanın kayda geçtiğini, ülkenin 11 eyaletinde toplam vaka sayısının 42.725'e ulaştığını ve bu vakaların 1.180'inin hayatını kaybettiğini ortaya koydu" denildi.

Bakanlık, yeni kolera vakalarının büyük bölümünün, şu anda Sudan'ın orta kesimlerindeki Gezira eyaletinin doğu bölgesinden yaklaşık 400.000 yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapan Kassala, El Gedaref ve Nil Nehri eyaletlerinde kaydedildiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Heysem Muhammed İbrahim 17 Ağustos'ta ülkede kolera salgını olduğunu resmen ilan etmişti. Bakanlığa göre kolera, savaşın neden olduğu kötüleşen çevre koşulları ve temiz olmayan su kullanımı yüzünden yayılıyor.

Sudan Silahlı Kuvvetleri ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri arasında Nisan 2023'te çatışmaların başlamasından bu yana artış gösteren kolera, sıtma, kızamık ve dang humması gibi salgın hastalıklarda yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

Uluslararası kuruluşların tahminlerine göre, çatışmalarda 27.120'den fazla kişi hayatını kaybederken ve 14 milyondan fazla insan ülke içinde ve dışında yerinden edildi.

Kaynak: Xinhua

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Göçmenler, Sağlık, Kolera, Güncel, Sudan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan'da Kolera Salgını Korkutuyor - Son Dakika

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