Sudan'da Patlama ve Yangın - Son Dakika
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Sudan'da Patlama ve Yangın

Port Sudan'da paramiliter RSF'nin hava saldırısı sonucu büyük patlama ve yangınlar meydana geldi.

06.05.2025 17:55
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- Sudan'da patlama ve yangın

HARTUM - Sudan'ın Port Sudan kentinde meydana çok sayıda patlama meydana geldi. Orduyla çatışan paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri'nin insansız hava aracı ile bir limandaki yakıt deposunu vurarak patlamanın ardından büyük yangına yol açtığı belirtiliyor.

Sudan'ın idari merkezi konumundaki Port Sudan kentinde çok sayıda patlama sesi duyuldu, daha sonra büyük bir yangın çıktı. Limandaki yakıt deposunda çıkan yangının ardından bölgeden yoğun duman yükseldi. Patlama ve yangınların kaynağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Yerel medya, orduyla çatışan paramiliter grup Hızlı Destek Kuvvetleri tarafından fırlatılan insansız hava araçlarının aralarında bir yakıt deposunun, Port Sudan Uluslararası Havalimanı'nın ve bir otelin de bulunduğu farklı noktaları vurduğunu aktardı. Vurulduğu belirtilen otelin, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın ziyaretçilerini kabul ettiği ve ofisinin bulunduğu Cumhurbaşkanlığı Konukevi de dahil olmak üzere hükümet binalarının yakınında olduğu aktarıldı.

İç savaş sürüyor

Ordu ile RSF arasındaki savaş, sivil yönetime geçiş konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle Nisan 2023'te başlamıştı. Birleşmiş Milletlere göre 2 yıldır devam eden iç savaş, 12 milyondan fazla kişiyi yerinden etti ve nüfusun yarısını şiddetli açlığa sürükledi.

Savaşın ikinci yılında ordu, RSF'yi Sudan'ın merkezindeki bölgelerin çoğundan çıkarmayı başardı. RSF ise kara saldırıları yerine ordu kontrolündeki topraklarda elektrik santrallerini ve diğer tesisleri hedef alan insansız hava araçları saldırılarına yöneldi.

Kaynak: İHA

İnsansız Hava Aracı, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Sudan, Son Dakika

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