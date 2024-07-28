Sudan'da Şiddetli Yağış ve Seller En Az 12 Kişinin Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sudan'da Şiddetli Yağış ve Seller En Az 12 Kişinin Hayatını Kaybetti

Sudan Sağlık Bakanı, ülkenin doğusundaki Kassala eyaletinde meydana gelen şiddetli yağış ve seller sonucunda en az 12 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yağışlar nedeniyle birçok kentte büyük hasar meydana gelirken, yerinden edilmiş kişilerin barındığı merkezler sular altında kaldı. Son üç yılda yaşanan şiddetli yağışlar yüzlerce kişinin ölümüne ve tarım arazilerinin yok olmasına neden oldu.

28.07.2024 10:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HARTUM, 28 Temmuz (Xinhua) -- Sudan Sağlık Bakanı Haitham Mohamed İbrahim, ülkenin doğusundaki Kassala eyaletini etkisi altına alan şiddetli yağış ve seller nedeniyle en az 12 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sudan'ın doğusundaki birçok kent Cuma günü şiddetli yağış ve sellerden etkilenirken binalarda büyük hasar meydana geldi. Ayrıca yerinden edilmiş kişilerin barındığı merkezlerin büyük bölümü sular altında kalırken, seller barınaklardaki binlerce kişinin durumunu daha da kötüleştirdi.

Sudan Meteoroloji Kurumu daha önce yaptığı açıklamada, eyaletin başkenti Kassala'dan geçen Gash Nehri'ndeki su seviyesinin yükseleceğini belirtmiş ve vatandaşların taşkın sezonunda dikkatli olup nehir kıyılarından uzak durmaları uyarısında bulunmuştu.

Sudan'da sel sezonu genellikle Haziran ve Ekim ayları arasında yaşanıyor. Son üç yılda şiddetli yağışlar yüzlerce kişinin ölümüne ve uçsuz bucaksız tarım arazilerinin yok olmasına neden oldu.

Bu yılki yağmur sezonu, Sudan Silahlı Kuvvetleri ile paramiliter Hızlı Destek Güçleri arasında devam eden çatışmalardan etkilenenlerin yaşadığı zorlukları daha da artırdı.

Kaynak: Xinhua

Sağlık Bakanı, Sudan, Çevre, Doğal Afetler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan'da Şiddetli Yağış ve Seller En Az 12 Kişinin Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:55 100 işçinin kapı önüne koyulduğu fabrikada ortalık karıştı Çok sayıda yaralı var 100 işçinin kapı önüne koyulduğu fabrikada ortalık karıştı! Çok sayıda yaralı var
09:44 Ecdadın kemiklerini sızlatan görüntü Tarihi Mecidiye Tabyası, ahıra döndü Ecdadın kemiklerini sızlatan görüntü! Tarihi Mecidiye Tabyası, ahıra döndü
09:00 Taşından toprağından altın fışkıran bölgeye 4 firma göz dikti Başkanın sözleri vahim Taşından toprağından altın fışkıran bölgeye 4 firma göz dikti! Başkanın sözleri vahim
08:49 Erdoğan talimat vermişti Belediyeler borcunu araziyle kapatabilecek, ödemeyene haciz yolda Erdoğan talimat vermişti! Belediyeler borcunu araziyle kapatabilecek, ödemeyene haciz yolda
08:48 Oğlunu cezalandırmak için beline ip bağlayıp motosikletiyle metrelerce koşturdu Oğlunu cezalandırmak için beline ip bağlayıp motosikletiyle metrelerce koşturdu
10:29 Masadaki rakam öyle böyle değil Ferdi Kadıoğlu’na Türk futbol tarihine geçecek teklif Masadaki rakam öyle böyle değil! Ferdi Kadıoğlu'na Türk futbol tarihine geçecek teklif
10:11 5’nci kattan üzerine 500 litrelik su deposu düştü 5'nci kattan üzerine 500 litrelik su deposu düştü
10:03 Naci Görür’ü isyan ettiren anket: Her şey normal gibi yola devam edemezsiniz, siz bu değilsiniz Naci Görür'ü isyan ettiren anket: Her şey normal gibi yola devam edemezsiniz, siz bu değilsiniz
09:29 Tuvaletini yaptığı sırada kendisini 5 metrelik pitonun ağzında buldu Tuvaletini yaptığı sırada kendisini 5 metrelik pitonun ağzında buldu
07:16 Mali’de isyancılar, Rus Wagner birliğini pusuya düşürdü 53 asker feci şekilde can verdi Mali'de isyancılar, Rus Wagner birliğini pusuya düşürdü! 53 asker feci şekilde can verdi
00:59 Trump, ’’Başkan seçilirsem bitcoin altını geçecek’’ dedi, tam tersi oldu Trump, ''Başkan seçilirsem bitcoin altını geçecek'' dedi, tam tersi oldu
00:21 Sosyal medyadan Atatürk’e hakaret tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü Sosyal medyadan Atatürk'e hakaret tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü
00:08 Ankara’da 3 kişiyi bıçakla yaralayan saldırgan polis tarafından etkisiz hale getirildi Ankara'da 3 kişiyi bıçakla yaralayan saldırgan polis tarafından etkisiz hale getirildi
23:51 Atık suları denize deşarj ettiler Bozcaada Belediyesi’ne 1 milyon 161 bin TL’lik ceza kesildi Atık suları denize deşarj ettiler! Bozcaada Belediyesi'ne 1 milyon 161 bin TL'lik ceza kesildi
22:08 İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Hizbullah ve Lübnan’a karşı savaşa hazırlanıyoruz İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Hizbullah ve Lübnan'a karşı savaşa hazırlanıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2024 11:06:45. #1.11#
SON DAKİKA: Sudan'da Şiddetli Yağış ve Seller En Az 12 Kişinin Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement