Sudan'da Şiddetli Yağış ve Seller En Az 12 Kişinin Hayatını Kaybetti

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HARTUM, 28 Temmuz (Xinhua) -- Sudan Sağlık Bakanı Haitham Mohamed İbrahim, ülkenin doğusundaki Kassala eyaletini etkisi altına alan şiddetli yağış ve seller nedeniyle en az 12 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sudan'ın doğusundaki birçok kent Cuma günü şiddetli yağış ve sellerden etkilenirken binalarda büyük hasar meydana geldi. Ayrıca yerinden edilmiş kişilerin barındığı merkezlerin büyük bölümü sular altında kalırken, seller barınaklardaki binlerce kişinin durumunu daha da kötüleştirdi.

Sudan Meteoroloji Kurumu daha önce yaptığı açıklamada, eyaletin başkenti Kassala'dan geçen Gash Nehri'ndeki su seviyesinin yükseleceğini belirtmiş ve vatandaşların taşkın sezonunda dikkatli olup nehir kıyılarından uzak durmaları uyarısında bulunmuştu.

Sudan'da sel sezonu genellikle Haziran ve Ekim ayları arasında yaşanıyor. Son üç yılda şiddetli yağışlar yüzlerce kişinin ölümüne ve uçsuz bucaksız tarım arazilerinin yok olmasına neden oldu.

Bu yılki yağmur sezonu, Sudan Silahlı Kuvvetleri ile paramiliter Hızlı Destek Güçleri arasında devam eden çatışmalardan etkilenenlerin yaşadığı zorlukları daha da artırdı.