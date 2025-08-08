Sudan\'da Trafik Kazası: 13 Ölü, 23 Yaralı

HARTUM, 8 Ağustos (Xinhua) -- Sudan'ın doğusundaki Kızıldeniz eyaletinde meydana gelen trafik kazasında en az 13 kişi hayatını kaybederken, 23 kişi de yaralandı.

Sudan Polis Teşkilatı'ndan yapılan açıklamaya göre kaza perşembe günü Port Sudan'dan Kassala'ya giden otobüsün bir yük kamyonuyla çarpışması sonucu meydana geldi. Kazaya aşırı hız, hatalı sollama ve sürücü ihmalinin neden olduğu belirtildi.

Ülkedeki trafik kazaları genellikle dikkatsiz araç kullanımı, yol altyapısının bozuk olması ve kullanılan araçların çoğunun eski olmasından kaynaklanıyor.

Sudan Silahlı Kuvvetleri ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri arasında devam eden silahlı çatışmalar, eyaletleri birbirine bağlayan ana yolları kesintiye uğratarak durumun daha da kötüleşmesine yol açtı.

Geçen yıl yaşanan şiddetli yağışlar da önemli yolların ciddi şekilde zarar görmesine yol açarak sürücüleri alternatif güzergahlara yönelmek zorunda bıraktı.