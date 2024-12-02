Sudan'da Uzaktan Eğitim Krizi - Son Dakika
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Sudan'da Uzaktan Eğitim Krizi

Sudan'da çatışmalar nedeniyle öğrencilerin uzaktan eğitim alması elektrik ve internet sorunlarıyla engelleniyor.

02.12.2024 14:33
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HARTUM, 2 Aralık (Xinhua) -- Uzun süredir iç çatışmalarla boğuşan Sudan'da, çatışmalardan etkilenen bölgelerdeki öğrenciler için hayati önem taşıyan uzaktan eğitim konusunda ciddi engellerle karşılaşılıyor. Sık sık yaşanan elektrik kesintileri ve zayıf internet bağlantısı, sürecin verimli bir şekilde işlemesini neredeyse imkansız kılıyor.

Hartum eyaletinde çatışmalar, eğitim altyapısını büyük ölçüde tahrip etti. Birçok okul ya harabeye döndü ya da askeri kışlalara dönüştürüldü. Bu da savaş bölgelerinde yaşayan öğrencilerin geleneksel sınıflara geri dönmesini engelliyor.

Hartum'daki El-Fath Özel Okulları Yönetim Kurulu üyesi Ayman Hassan Mohamedain, "Birçok öğrenci elektronik platformları kullanmaya hevesli ancak sık sık yaşanan elektrik kesintileri ve zayıf internet bağlantısı etkili katılımı neredeyse imkansız hale getiriyor" açıklamasını yaptı.

Uzaktan eğitim sürecinde karşılaştığı zorlukları paylaşan 17 yaşındaki öğrenci Ibtisam Awad, "Ders saatlerinde telefonumla uydu internet dükkanına gitmek zorunda kalıyorum. Diğer zamanlarda ise sık sık elektrik kesintileri nedeniyle telefonumu şarj edemiyorum" dedi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) verilerine göre, Sudan'da yaklaşık 17 milyon çocuk, devam eden çatışmalar nedeniyle okuldan mahrum kaldı.

Sudan, Nisan 2023'ten bu yana Sudan Silahlı Kuvvetleri ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında yıkıcı çatışmalara sahne oluyor. Uluslararası kuruluşların tahminlerine göre, çatışmalarda 27.120'den fazla kişi hayatını kaybederken, 14 milyondan fazla kişi Sudan içinde ve dışında yerinden edildi.

Kaynak: Xinhua

İnsan Hakları, Güncel, Eğitim, Dünya, Sudan, Son Dakika

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