Sudan\'da yaşanan çatışmalar dünyanın en kötü krizlerinden biri

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PORT Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Uluslararası Başkanı Christos Christou, bir yıldır ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmaların sürdüğü Sudan'da, dünyanın onlarca yıldır gördüğü en kötü krizlerden birinin yaşandığını söyledi.

MSF'den yapılan yazılı açıklamada, Christou'nun, Sudan'ın batısındaki Orta Darfur eyaletinin merkezi Zalince şehrini ziyaret ettiği bilgisi paylaşıldı.

Sudan'da bir yıldır devam eden savaş nedeniyle oluşan krizin dünyanın onlarca yıldır gördüğü en kötü krizlerden biri olduğunu vurgulayan Christou, ülke genelinde çok büyük acılar yaşandığını ifade etti.

???????Christou, ihtiyaçların her geçen gün arttığını ve insani yardımlarla ilgili müdahalenin son derece yetersiz olduğunu belirtti.

Geçen yıl çok sayıda toplu ölüm vakası yaşandığını ve acil duruma müdahale ettiklerini kaydeden Christou, "Hiç şüphe yok ki Sudan'da çok büyük zorluklar var, ancak bunlar aşılamaz değil. Yanıt vermek mümkün ve bunu biliyoruz çünkü oradayız. BM'yi, çatışmanın taraflarının yükümlülükleri yerine getirmesini sağlamak için bu krizdeki nüfuzunu ve liderliğini kullanmaya ve acil bir durum olarak insani müdahalenin hızla artırılmasını başlatmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sudan'daki savaş

Sudan, 2023 Nisan ayı ortasından bu yana Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan komutasındaki ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor

el-Burhan komutasındaki ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), Aralık 2018'deki halk ayaklanması sonrasında yönetimi ele geçirip, yaklaşık 30 yıl iktidarda kalan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Nisan 2019'da devrilmesini sağlamıştı.

Ardından sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümette yer alan ordu ve HDK, 2021'de ise sivil hükümete karşı birlikte darbe düzenlemişti.

Askeri ve güvenlik reformu kapsamında HDK'nin orduya entegrasyonu meselesinde anlaşmazlığa düşmesinin ardından Ordu ve HDK arasında, 2023'ün nisan ayı ortasında çatışma başlamıştı.

Ülke o tarihten bu yana taraflar arasında şiddetli çatışmalar sürüyor.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 8 milyon kişi ülke içinde başka şehirlere ve 2 milyon kişi çevre ülkelere kaçtı.