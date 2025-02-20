Sudan'daki Çatışmalar İnsani Krizi Derinleştiriyor

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında yaklaşık 2 yıldır süren çatışmaların, ülkeyi benzeri görülmemiş bir insani krize sürüklediğini bildirdi.

Ghebreyesus, çatışmaların yaşandığı Sudan'daki duruma ilişkin, sosyal medya platformu X'ten paylaşımda bulundu.

"Sudan'da 2 yıldır devam eden çatışmalar, ülkeyi benzeri görülmemiş bir insani krize sürükledi." ifadesini kullanan Ghebreyesus, Birleşmiş Milletler (BM) ve ortaklarının Sudan'da yaklaşık 26 milyon kişiyi desteklemek için 6 milyar dolarlık yardım kampanyası başlattığını hatırlattı.

Ghebreyesus, Sudan'daki sağlık ihtiyaçlarının çok büyük olmaya devam ettiğini kaydederek, bağışçıları en az 9,4 milyon Sudanlı için 262,3 milyon dolarlık sağlık yardım talebine katkıda bulunma çağrısında bulundu.

Sudan'daki savaş

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ve bir zamanlar ona bağlı olan HDK arasında askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor.

Bu savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kaldı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Savaşın başladığı Nisan 2023'ten bu yana ülkeden ayrılanların sayısı 3,5 milyonu geçti, 9 milyona yakın kişi ülke içinde yerinden edildi. 25 milyondan fazla kişi ise insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.