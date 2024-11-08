Sudan'daki İç Savaşın Sivillere Etkisi

Güncel

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Dış İlişkiler Direktörü Dominique Hyde, Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana devam eden iç savaşın son yıllarda sivillerin korunması konusunda dünyadaki en kötü krize neden olduğunu ve bu durumda en büyük bedeli sivillerin ödediğini bildirdi.

Hyde, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Sudan'da devam eden iç savaşın son yıllarda sivillerin korunması konusunda dünyadaki en kötü krize neden olduğunu belirten Hyde, dünyanın bu krize yeteri kadar ilgi göstermediğini ifade etti.

Hyde, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki iç savaşın başlamasından bu yana 19 ay geçtiğini, 3 milyondan fazla kişinin, güvenlik arayışıyla komşu ülkelere gitmek zorunda kaldığını söyledi.

Sudan'da bir buçuk yıldan uzun süredir akıl almaz acılar, vahşetler ve yaygın insan hakları ihlallerinin yaşandığını kaydeden Hyde, dünyanın ilgisinden uzakta her dakika binlerce hayatın savaş ve şiddet nedeniyle yıkıldığını dile getirdi.

Hyde, "Sudan'dan dışarıya göç devam ediyor ve krizin başlangıcından bu yana görülmemiş seviyelere ulaşıyor. Sadece ekim ayında Darfur'daki çatışmaların artması ve sel sularının çekilmesinin ardından yaklaşık 60 bin Sudanlı Çad'a ulaştı. İnsanlar gittikleri yere çaresiz koşullarda geliyorlar. Siviller bu şiddetli çatışmada en ağır bedeli ödüyorlar. Çad'a ulaşan mültecilerin yüzde 71'i, kaçarken Sudan'daki insan hakları ihlallerinden kurtulduklarını bildiriyor. Travma seviyeleri yıkıcı, aileler dehşetten kaçtıktan sonra şokta, göreceli olarak güvenli olmalarına rağmen hala korku içinde yaşıyor." diye konuştu.

Komşu ülkelerin Sudan'dan gelenleri karşılamak için ellerinden geleni yaptığını dile getiren Hyde, bu ülkelerin de büyük ihtiyaçları olduğunu vurguladı.

?Sudan'daki savaş

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ve bir zamanlar ona bağlı olan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında, askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor.

Bu savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kaldı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Savaşın başladığı Nisan 2023'ten bu yana ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyonu geçti, 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.