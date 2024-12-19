Sudan'dan AB'ye Yaptırım Tepkisi

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PORT Sudan, Avrupa Birliği'nin (AB) bir ordu komutanına yönelik yaptırım kararını "haksız ve temelsiz bahanelere dayandığı" gerekçesiyle kınadı.

Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "AB'nin, haksız ve temelsiz bahanelerle silahlı kuvvetlerden bir komutana yönelik aldığı yaptırım kararını kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bu "adil olmayan" kararın, "Sudan halkının, devletinin ve ulusal kurumlarının maruz kaldığı savaşa karşı AB'nin yetersiz yaklaşımının bir devamı" olarak değerlendirildiği açıklamada, AB'den bu karardan vazgeçmesi istendi.

Açıklamada, AB'nin, Sudan'da yaşananlara yönelik yaklaşımını gözden geçirmesi ve "Sudan'a yönelik saldırı ve halkın maruz kaldığı terörle mücadelede Sudan'ı destekleme yönünde olumlu bir duruş sergilemesi" çağrısı yapıldı.

Avrupa Birliği (AB), 16 Aralık'ta, Sudanlı 4 kişiyi "ülkenin barış, istikrar ve güvenliğini tehdit ettikleri ve insan hakları ihlallerinden sorumlu oldukları" gerekçesiyle yaptırım listesine dahil etmişti.

Listeye alınan isimler arasında Sudan ordusu İstihbarat Komutanı Korgeneral Mohamed Ali Ahmed Subir ile Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Servisi'nin eski Direktörü Salah Abdallah Mohamed Salah ve Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) 2 mensubu yer alıyor.