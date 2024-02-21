Sudan'dan tahliye edilen 11 aslan Güney Afrika'ya nakledildi - Son Dakika
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Sudan'dan tahliye edilen 11 aslan Güney Afrika'ya nakledildi

Sudan\'dan tahliye edilen 11 aslan Güney Afrika\'ya nakledildi

Sudan'da yaşanan çatışmalardan etkilenen Wad Medeni bölgesinden tahliye edilen 11 aslan, Four Paws hayvan hakları örgütü tarafından Güney Afrika'daki LIONSROCK hayvan barınağına başarılı bir şekilde nakledildi. Aslanlar, tedavileri ve özel bakımlarıyla iyileşme sürecine girecekler.

21.02.2024 19:23
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İç savaşın yaşandığı Sudan'daki çatışma bölgesinden tahliye edilen 11 aslan, Güney Afrika Cumhuriyeti'ne nakledildi.

Avusturya merkezli Four Paws hayvan hakları örgütünden yapılan açıklamada, Sudan'da çatışmaların yaşandığı Wad Medeni bölgesinden ocak ayında tahliyesi gerçekleştirilen 11 aslanın, Güney Afrika'daki LIONSROCK isimli hayvan barınağına naklinin başarıyla gerçekleştirildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, "travma geçirmiş, zayıflamış ve yaralanmaya müsait" durumda olan bu aslanların son haftalarda gördükleri tedavilere olumlu yanıt verdikleri belirtilerek, "LIONSROCK'ta ihtiyaçlarına göre özel bakım alacaklar ve nihayetinde huzur içinde iyileşebilecekler." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Sudan'dan tahliye edilen 11 aslan Güney Afrika'ya nakledildi - Son Dakika
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