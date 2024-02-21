Sudan\'dan tahliye edilen 11 aslan Güney Afrika\'ya nakledildi

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İç savaşın yaşandığı Sudan'daki çatışma bölgesinden tahliye edilen 11 aslan, Güney Afrika Cumhuriyeti'ne nakledildi.

Avusturya merkezli Four Paws hayvan hakları örgütünden yapılan açıklamada, Sudan'da çatışmaların yaşandığı Wad Medeni bölgesinden ocak ayında tahliyesi gerçekleştirilen 11 aslanın, Güney Afrika'daki LIONSROCK isimli hayvan barınağına naklinin başarıyla gerçekleştirildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, "travma geçirmiş, zayıflamış ve yaralanmaya müsait" durumda olan bu aslanların son haftalarda gördükleri tedavilere olumlu yanıt verdikleri belirtilerek, "LIONSROCK'ta ihtiyaçlarına göre özel bakım alacaklar ve nihayetinde huzur içinde iyileşebilecekler." ifadesi kullanıldı.