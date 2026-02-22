Sudan'dan Uganda'ya Dagalu Tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sudan'dan Uganda'ya Dagalu Tepkisi

22.02.2026 14:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sudan, HDK lideri Dagalu'nun Uganda'da kabulünü 'en güçlü ifadelerle' kınadı.

PORT Sudan hükümeti, Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) lideri Muhammed Hamdan Dagalu'nun Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni tarafından kabul edilmesini "en güçlü ifadelerle" kınadı.

Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sudan hükümeti, isyancı ve terörist milislerin (HDK) lideri Muhammed Hamdan Dagalu'nun Uganda hükümeti tarafından kabul edilmesini en güçlü ifadelerle kınamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Dagalu ile Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni arasında gerçekleşen görüşmenin de esefle karşılandığı belirtilen açıklamada, "Bu adım, Sudan halkına yönelik saygısızlık olmanın ötesinde, tüm insanlığa yönelik bir hakarettir. Söz konusu kabul, (Sudan'daki) savaşın başlangıcından bu yana isyancı Dagalu ve terörist milisinin eylemleri nedeniyle hayatını kaybeden masum vatandaşların anısını da hiçe saymaktadır." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, Uganda'nın attığı bu adımın, insanlık vicdanını dikkate almadığı, Sudan vatandaşlarının maruz kaldığı derin psikolojik travmayı göz ardı ettiği vurgulandı.

Sudan'ın, Uganda hükümetinin kendi topraklarında dilediği kişileri kabul etme ve ikili ilişkilerini çıkarları doğrultusunda belirleme konusundaki egemenlik hakkının bilincinde olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hükümet, söz konusu adımın, Sudan'a yönelik yeni politika değişikliğini yansıtması halinde duyduğu derin endişeyi ifade etmektedir. Zira bu durum, Sudan halkının kanını dökmüş, soykırım ve etnik temelli cinayetler başta olmak üzere insanlık vicdanını yaralayan her türlü suçu işlemiş bir isyancının himaye edilmesi anlamına gelecektir."

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, 20 Şubat'ta, Entebbe'deki Devlet Başkanlığı Konutu'nda, HDK lideri Dagalu'yu kabul ettiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güncel, Sudan, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan'dan Uganda'ya Dagalu Tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Ortak tapuda satış yapanlar dikkat Yargıtay’dan kritik karar çıktı Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok

13:45
“Yeni Nostradamus“ ABD-İran savaşı için tarih verdi
"Yeni Nostradamus" ABD-İran savaşı için tarih verdi
13:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki son anket Yardımcısı rakam verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yardımcısı rakam verdi
12:54
Dünya diken üstünde Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular
Dünya diken üstünde! Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular
12:39
Durakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü
Durakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü
12:20
Ölümle burun buruna 24 saat Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu
Ölümle burun buruna 24 saat! Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu
11:41
Galatasaray’ın iptal edilen golünü sordular Bakın Karaoğlan ne yanıt verdi
Galatasaray'ın iptal edilen golünü sordular! Bakın Karaoğlan ne yanıt verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 14:48:41. #.0.4#
SON DAKİKA: Sudan'dan Uganda'ya Dagalu Tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.