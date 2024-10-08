Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, Türkiye'nin Sudan halkına yardımları için teşekkür etti

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PORT Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Sudan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin "derin" olduğunu belirterek, Türkiye'nin Sudan halkına yardımları için teşekkür etti.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre Burhan, ülkenin doğusundaki Port Sudan'da bulunan ofisinde Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız'ı kabul etti.

Burhan, görüşmede, Türkiye'yi stratejik ortak olarak gördüklerini belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin derin olduğunu söyledi. Burhan, Türkiye'nin Sudan halkına sağlamaya devam ettiği yardımlar için şükranlarını sundu.

Büyükelçi Yıldız ise Burhan'a Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile verimli bir görüşme yaptıklarını aktaran Yıldız, Türkiye'nin Sudan halkının yanında durmaya devam edeceğini vurguladı.

Yıldız, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantıları kapsamında iki liderin bir araya geldiğini hatırlatarak, Türkiye'nin Sudan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediğini dile getirdi.

Görüşmede iki ülke arasındaki çeşitli alanlardaki işbirliği konularını ele aldıklarına ifade eden Büyükelçi Yıldız, tarım, madencilik, petrol, enerji, eğitim ve sağlık gibi alanlarda işbirliği fırsatlarını görüştüklerini aktardı.

Yıldız, Sudan halkına Türk insani yardımlarının devam edeceğini söyledi.