Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Ruanda ve Angola'yı ziyaret etti - Son Dakika
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Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Ruanda ve Angola'yı ziyaret etti

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Ruanda ve Angola'yı ziyaret etti. Ruanda'da Devlet Başkanı Paul Kagame ile görüşen Burhan, ikili ilişkileri güçlendirmenin yollarını ele aldı. Angola'da ise Cumhurbaşkanı Joao Lourenço ile bir araya gelen Burhan, Sudan ve Angola arasındaki ilişkileri geliştirmeyi konuştu.

13.08.2024 01:01
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PORT Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Ruanda ile Angola'yı ziyaret etti.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre Burhan, Ruanda'da yeniden Devlet Başkanı seçilen Paul Kagame'nin göreve başlama törenine katılmak üzere başkent Kigali'ye gitti.

Devlet Başkanı Kagame ile bir araya gelen Burhan, ikili ilişkileri güçlendirmenin yollarını görüştü.

İki ülke arasındaki ilişkilerin "köklü" olduğunu vurgulayan Kagame, Burhan'a daveti kabul edip Ruanda'ya ziyarette bulunduğu için teşekkürlerini ileterek Sudan'da barış ve istikrarın sağlanmasını diledi.

Açıklamada Burhan'ın Ruanda'dan sonra Cumhurbaşkanı Joao Lourençoe'nun davetine icabet etmek için Angola'ya gittiği ve başkent Luanda'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılandığı kaydedildi.

İki taraf, Sudan ve Angola halklarının yararına olacak şekilde ikili ilişkileri geliştirmenin yollarını ele aldı.

Burhan'a ziyaretlerinde İstihbarat Teşkilatı Başkanı Ahmed İbrahim Mufaddal da eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Ruanda ve Angola'yı ziyaret etti - Son Dakika

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