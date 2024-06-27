Sudan, Eşi Benzeri Görülmemiş Bir Açlık Felaketiyle Karşı Karşıya

Güncel

Birleşmiş Milletlerin (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Dünya Gıda Programı (WFP) ve Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Sudan'ın eşi benzeri görülmemiş bir açlık felaketiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

BM'nin Roma merkezli kuruluşları FAO ve WFP'nin New York merkezli UNICEF'le yaptığı ortak yazılı açıklamada, Sudan'a yönelik yeni gıda güvenliği projeksiyonlarının endişe verici boyutta olduğu belirtilerek, "Söz konusu projeksiyonlar, Sudan'ın 2000'li yılların başındaki Darfur krizinden bu yana görülmemiş ölçekte yıkıcı bir açlık felaketiyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, BM'nin ilgili ajanslarının, Sudan'da bir yıldan fazladır devam eden savaşın gıda güvenliğini tamamen bozduğu ve Sudan halkının, özellikle de çocukların koşullarının hızla kötüleştiği konusunda uyardığı kaydedildi.

Açıklamada, acil bir ateşkesin, engelsiz ve sürdürülebilir insani erişim ile insani yardım müdahalesinin genişletilmesi ve BM ajanslarının gereken yardımı hızlı şekilde ulaştırabilmesi için gerekli olduğu vurgulandı.

Açıklamada yer verilen Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporunun son verileri de Sudan'daki gıda güvenliğinin hızla kötüleşmesi nedeniyle 755 bin insanın "felaket/kıtlık" anlamına gelen IPC 5. Aşamada bulunduğunu ve 14 bölgede kıtlık riski olduğunu ortaya koydu.

Söz konusu raporda aynı zamanda, Sudan'da toplam 25,6 milyon insanın "kriz" olarak tanımlanan IPC 3. Aşama ve üzerinde olduğu yani yüksek düzeyde açlık çektiği aktarıldı.

2004'ten beri tutulan IPC verilerinde Sudan'da ilk kez felaket koşullarının (IPC 5. Aşama) doğrulandığı belirtildi.

Ortak açıklamada görüşlerine yer verilen FAO Genel Direktörü Çü Dongyü, "Yeni IPC analizi, Sudan'da milyonlarca insanın hayatının risk altında olduğunu, gıda güvenliği durumunun hızla derinleştiğini ve kötüleştiğini ortaya koydu. Şu anda ana ekim sezonu için hayat kurtarıcı tohumlar teslim ediyoruz. Sudan çiftçileri için zaman daralıyor. FAO, insanların özellikle de erişilemeyen bölgelerdekilerin, yerel olarak gıda üretebilmesini ve önümüzdeki altı ayda gıda kıtlığını önleyebilmesini sağlamak için Kıtlık Önleme Planı'nın finanse edilmeyen kısımlarını karşılamak için acilen 60 milyon dolara ihtiyaç duyuyor." ifadelerini kullandı.

WFP İcra Direktörü Cindy McCain, WFP'nin Sudan'daki ekibinin hayat kurtaran yardımları ulaştırmak için tehlikeli koşullarda çalıştığını belirterek, acilen insani yardıma erişimine ve buna yönelik finansmanda artışa ihtiyaçları olduğunun altını çizdi.

UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, şunları kaydetti:

"Son durum özeti, Sudan'daki çatışmanın ülkenin çocukları üzerindeki yıkıcı etkisini gösteriyor. Açlık ve yetersiz beslenme endişe verici oranlarda yayılıyor ve uluslararası alanda ortak eylem ve finansman sağlanmazsa, durumun tamamen kontrolden çıkması son derece gerçek bir tehlike. Kaybedecek zaman yok."