Sudan Heyeti Türkiye'deki STK'larla Görüştü - Son Dakika
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Sudan Heyeti Türkiye'deki STK'larla Görüştü

Sudan Heyeti Türkiye\'deki STK\'larla Görüştü
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Sudan Egemenlik Konseyi Danışmanı Eltayeb, Türkiye'de insani durumu görüşmek için STK'larla bir araya geldi.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanının Siyasi ve Dış İlişkiler Danışmanı Amgad Fareid Eltayeb ve beraberindeki heyet, Sudan'daki güncel insani durumu ve bölgedeki yardım çalışmalarını istişare etmek üzere Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfından (İHH) yapılan açıklamaya göre, Fatih'teki İHH Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, Sadakataşı Derneği, Vuslat Derneği, İnsanlık Eli Derneği, Umuda Koşanlar Derneği, Siyer Vakfı, Nezir Derneği ve Yeryüzü Çocukları Derneğinin de aralarında bulunduğu bazı STK temsilcileri ile Sudanlı yetkililer katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İHH Genel Başkan Yardımcısı Muhammet Cihat Çelik, Sudan'da yaşanan iç savaşın etkilerinin hala yıkıcı bir şekilde devam ettiğini belirterek, Sudan'daki son gelişmelerin anlatılması ve istişare edilmesi amacıyla bir araya geldiklerini kaydetti.

Çelik'in ardından söz alan Amgad Fareid Eltayeb, Sudan'da yaşanan insani krize dış faktörlerin ve özellikle bazı ülkelerin finansal ve askeri olarak desteklediği grupların sebep olduğunu belirtti.

Uluslararası toplumun Sudan hakkındaki söylemleri ile eylemlerinin uyuşmadığını belirten Eltayeb, "İnsani krize karşılık yeterli yardım gelmemektedir. Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan insani yardım planlarının bütçelerinde ciddi açıklar bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Eltayeb, uluslararası bazı kurumların durumu adeta "reklam" malzemesi olarak kullandığını dile getirdi.

Toplantının soru-cevap bölümünde katılımcılar, sahadaki tecrübelerini ve karşılaştıkları zorlukları aktardı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Türkiye, Güncel, Sudan, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan Heyeti Türkiye'deki STK'larla Görüştü - Son Dakika

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