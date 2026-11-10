Sudan'ın Mavi Nil eyaletinde HDK'ye ait İHA Beni Şaku köyünü vurdu, 9 sivil öldü - Son Dakika
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Sudan'ın Mavi Nil eyaletinde HDK'ye ait İHA Beni Şaku köyünü vurdu, 9 sivil öldü

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Sudan'ın Mavi Nil eyaletinde HDK'ye ait İHA'ların Beni Şaku köyünü hedef alması sonucu 9 sivil öldü, çok sayıda kişi ağır yaralandı. Kurmuk ilçesi yöneticisi Abdülati Muhammed el-Feki, sosyal medya paylaşımında 9 kişinin öldüğünü belirtti.

Sudan'ın güneydoğusundaki Mavi Nil eyaletinde, Hızlı Destek Kuvvetleri'ne (HDK) ait insansız hava aracının (İHA) bir köyü hedef alması sonucu 9 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ağır yaralandı.

Kurmuk ilçesi yöneticisi Abdülati Muhammed el-Feki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, HDK'ye ait İHA'ların Kili İdari Birimi'ne bağlı Beni Şaku köyünü hedef aldığını belirtti.

El-Feki, saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de ağır yaralandığını kaydetti.

Mavi Nil eyaleti, Sudan'ın Etiyopya sınırında yer alıyor. Bölgede Sudan ordusu ile HDK ve müttefiki Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N) arasında çatışmalar yaşanıyor.

Sudan'da Nisan 2023'te ordu ile HDK arasında başlayan çatışmalar, ülkeyi büyük bir insani krize sürükledi. Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşlara göre, çatışmalar nedeniyle milyonlarca kişi yerinden edilirken çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
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