Sudan ordusu, Etiyopya'dan geldiği öne sürülen İHA'yı Mavi Nil'de engellediğini açıkladı - Son Dakika
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Sudan ordusu, Etiyopya'dan geldiği öne sürülen İHA'yı Mavi Nil'de engellediğini açıkladı

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Sudan ordusu, Etiyopya'dan geldiği öne sürülen bir İHA'yı Mavi Nil eyaleti üzerinde engellediğini açıkladı. Açıklamada İHA'nın kim tarafından kullanıldığı, nereden havalandığı ve hedefinin ne olduğuna dair ayrıntı verilmezken Etiyopya makamlarından henüz yanıt gelmedi.

Sudan ordusu, Etiyopya'dan geldiği ileri sürülen bir insansız hava aracının (İHA) ülkenin güneydoğusundaki Mavi Nil eyaleti üzerinde düşürüldüğünü duyurdu.

Sudan ordusundan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin Etiyopya sınırını geçerek ülkeye girdiği belirtilen "düşman" İHA'yı Mavi Nil eyaleti üzerinde engellediği belirtildi.

Açıklamada, İHA'nın kim tarafından kullanıldığına, nereden havalandığına, hedefinin ne olduğuna veya düşürülme koşullarına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Etiyopya makamlarından ise Sudan ordusunun açıklamasına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Sudan'da ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında Nisan 2023'ten bu yana devam eden çatışmalarda on binlerce kişi hayatını kaybetti, milyonlarca kişi yerinden edildi.

Etiyopya ve Güney Sudan'a sınırı bulunan Mavi Nil eyaleti, ülkede devam eden çatışmalar nedeniyle zaman zaman şiddet olaylarına ve güvenlik sorunlarına sahne oluyor.

Savaş, Sudan'ın sınır bölgelerindeki gerilimi de artırırken Sudan ordusu, dış aktörleri HDK'ye destek vermekle defalarca suçladı.

Suç yöneltilen ülkeler ise bu iddiaları reddediyor.

Kaynak: AA
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