Sudan Ordusu Vad Medeni'yi Kontrol Altına Aldı

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Sudan'ın Ankara Büyükelçiliği, Sudan'ın orta kesimindeki Cezira eyaletinin merkezi Vad Medeni'nin ordunun kontrolüne geçmesini kutladı.

Büyükelçilikte düzenlenen kutlamaya, Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb, Türkiye'de yaşayan Sudanlı öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinliğe katılan öğrenciler, Vad Medeni'nin ordunun kontrolüne geçmesini kutlayarak sevinçlerini dile getirdi.

Tüm Sudan topraklarının kurtuluşunu dört gözle beklediğini ifade eden öğrenciler, Sudan milli marşı eşliğinde kutlamalara iştirak etti.

Sudan'daki savaş

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana, ordu ve bir zamanlar ona bağlı olan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor.

Bu savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kaldı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Savaşın başladığı Nisan 2023'ten bu yana ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyonu geçti, 9 milyona yakın kişi ülke içinde yerinden edildi. 25 milyondan fazla kişi ise insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.