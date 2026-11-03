Sudan Silahlı Kuvvetlerinin 72. yılı resepsiyonunda askeri işbirliği vurgulandı

Sudan'ın Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde, Sudan Silahlı Kuvvetlerinin kuruluşunun 72. yıl dönümü münasebetiyle başkentte resepsiyon düzenlendi.

CSO Ada Ankara'da düzenlenen resepsiyona, Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb, Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Koramiral Erhan Aydın, Sudan Askeri Ataşesi Tümgeneral Muhammed Ömer Hüseyin Mustafa, askeri erkan, diplomatik misyon şefleri ile çok sayıda davetli katıldı.

İstiklal Marşı ve Sudan milli marşının okunmasıyla başlayan resepsiyon, Sudan'ın tarihini anlatan sunum ve hitaplarla devam etti.

Mustafa, burada yaptığı konuşmada, ülkesinin 15 Nisan 2023'ten bu yana egemenliğini hedef alan bir savaşla karşı karşıya olduğunu, Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) öldürme, işkence, cinsel şiddet, zorla yerinden etme ve mülklerin yağmalanması dahil ağır ihlallerde bulunduğunu söyledi.

HDK'nin hastaneleri, ibadethaneleri ve hizmet tesislerini de hedef aldığını kaydeden Mustafa, Birleşmiş Milletler (BM) organları tarafından belgelenen ihlallerin, savaş suçları ve insanlığa karşı suç teşkil edecek nitelik ve boyuta ulaştığını belirtti.

Mustafa, Sudan'a sağladığı destek nedeniyle Türkiye'ye teşekkür ederek, "İki ülkemizi birleştiren köklü tarihi bağlardan ve güçlü kardeşlik ilişkilerinden gurur duyuyoruz. Halklarımızın ve ordularımızın beklentilerini karşılamak, bölgesel ve uluslararası barışa hizmet etmek amacıyla ortaklığımızı geliştirmeyi ve işbirliğimizi genişletmeyi arzu ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Askeri işbirliğinin derinleştirilmesi vurgusu

Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Koramiral Aydın, Sudan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin, diplomatik münasebetlerin ötesinde, karşılıklı saygıya dayanan köklü tarihi bağlarla şekillendiğini dile getirerek, Türkiye'nin 1956'da Sudan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biri olduğunu anımsattı.

Türkiye'nin, Sudan ile dostane ilişkilerini daha da ileriye taşıması yönündeki kararlılığını sürdürdüğünü vurgulayan Aydın, "Köklü kurumsal gelenekleri ve modern harekat kabiliyetleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri, dost ve müttefik ülkelerin silahlı kuvvetleriyle işbirliğine büyük önem atfetmektedir." ifadesini kullandı.

Aydın, iki ülke arasında halihazırda olumlu seyreden ikili askeri işbirliğinin ve eğitim faaliyetlerinin ilerleyen dönemde daha da geliştirilerek kapsamının genişletilmesini temenni ettiklerini vurguladı.

Bu kapsamda Sudan Silahlı Kuvvetlerinden yaklaşık 200 personelin Türkiye'deki askeri tesis ve kurumlarda eğitim aldığını aktaran Aydın, ayrıca 40'tan fazla Türk askeri personelinin Sudan'da Arapça dil eğitimi aldığı bilgisini paylaştı.

Aydın, Sudan Deniz Kuvvetlerinin tersane imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütmek üzere mühendis deniz subaylarından oluşan bir Türk heyetinin Port Sudan'da bulunduğunu belirterek "Türkiye, bundan sonra da Sudan'a ihtiyaç duyduğu her alanda destek olmaya devam edecektir." dedi.

Konuşmaların ardından geleneksel Sudan dansları sergilendi.