Sudan ve Katar Arasındaki İlişkiler Güçleniyor - Son Dakika
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Sudan ve Katar Arasındaki İlişkiler Güçleniyor

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, Katar Emiri'ne iki ülke ilişkilerini geliştirmek için mektup yazdı.

19.02.2025 19:46
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Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'ye iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ile ilgili bir mektup yazdı.

Katar haber ajansı QNA'nın haberinde, Burhan'ın mektubunu Sudan Dışişleri Bakanı Ali Yusuf'un, Doha'da yaptığı görüşmede Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sultan Bin Saad el-Merihi'ye ilettiği aktarıldı.

Mektubun içeriğinin Sudan ile Katar arasındaki ikili ilişkiler ve bunları destekleme ile geliştirmenin yollarıyla ilgili olduğu kaydedildi.

Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Dışişleri Bakanı Yusuf ile Merihi'nin görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve işbirliğinin geliştirilmesini ele aldığı ifade edildi.

Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Merihi, ülkesinin Sudan'ın birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünü destekleme konusundaki tutumunu yineleyerek, Sudan'ın iç işlerine müdahale edilmesi ve istikrarsızlaştırılması yönündeki girişimleri de reddettiklerini belirtti.

Sudan Dışişleri Bakanı Yusuf, Sudan'a desteğinden dolayı Katar'a teşekkür ederek, Burhan'ın Katar Emiri Şeyh Temim'e yazdığı mektubu iletti.

Yusuf, görüşmede Sudan ordusunun "Hızlı Destek Kuvvetlerine (HDK) karşı kazandığı zaferlere" değinerek, HDK'nın sivilleri, enerji santrallerini, hastaneleri ve hizmet merkezlerini hedef alma girişiminde bulunduğunu söyledi.

Sudan'daki savaş

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ve bir zamanlar ona bağlı olan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor.

Bu savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kaldı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Savaşın başladığı Nisan 2023'ten bu yana ülkeden ayrılanların sayısı 3,5 milyonu geçti, 9 milyona yakın kişi ülke içinde yerinden edildi. 25 milyondan fazla kişi ise insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sudan ve Katar Arasındaki İlişkiler Güçleniyor - Son Dakika

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