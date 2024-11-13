Sudani ve Barzani'den Petrol İhracatı Görüşmesi

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- Irak Başbakanı Sudani, IKBY Başbakanı Barzani ile bir araya geldi

ERBİL - Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, temaslarda bulunmak üzere geldiği Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde Başbakan Mesut Barzani ile görüşerek, bölgenin petrol ihracatının yeniden başlatılması çabalarını el aldı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, temaslarda bulunmak üzere Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne geldi. Irak Başbakanlığı Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Sudani bu sabah IKBY'nin başkenti Erbil'de IKBY Başbakanı Mesut Barzani ile bir araya geldi. Görüşmede bölgenin petrol ihracatının yeniden başlatılması çabaları ve bu sürecin ülke genelindeki vatandaşların beklentilerini karşılayacak şekilde düzenlenmesi gerektiği vurgulandı. IKBY'deki kamu çalışanlarının maaşlarına ilişkin Irak Federal Mahkemesi'nin kararının uygulanması gerektiğini belirten taraflar, bölgedeki siyasi istikrarın Irak genelindeki istikrarın temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı.

Bölgesel hükümetin kurulması konusunda federal hükümetin yardım etmeye hazır olduğunu ifade eden Sudani, mevcut iş birliği düzeyinin ulusal düzeyde sürdürülmesinin önemini dile getirdi. Nüfus sayımının yapılmasına yönelik hazırlıkların da ele alındığı görüşmede, bu ay içinde yapılması planlanan genel sayımın teknik detaylarının IKBY İstatistik Kurumu ile çözülmesinin ardından sürecin başarıyla tamamlanması için çaba gösterilmesi gerektiği belirtildi. Görüşmede ayrıca bölgedeki gelişmeler ele alınarak, İsrail işgal güçlerinin savaşı genişletme ısrarı karşısında Irak'ın güvenliği ve egemenliğini koruyacak şekilde ortak bir duruş sergilemenin gerekliliği vurgulandı.