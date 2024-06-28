Süheyl-Behzat Uygur Tiyatrosu 'Süt Kardeşler' oyunuyla temmuz ayında turnede

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Süheyl- Behzat Uygur Tiyatrosu, "Süt Kardeşler" tiyatro oyunu ile temmuz ayında gerçekleşecek turnede tiyatroseverlerle buluşacak.

Oyun, 10 Temmuz'da Antalya Açıkhava Tiyatrosu'nda, 11 Temmuz'da Alanya Açıkhava Tiyatrosu'nda, 12 Temmuz'da Denizli Açıkhava Tiyatrosu'nda, 25 Temmuz'da ise İzmir Bostanlı Suat Taşer Salonu'nda gösterilecek.

İlk olarak Türk tiyatrosunun ustalarından Nejat Uygur tarafından sahnelenen oyun, Süheyl-Behzat Uygur Tiyatrosu tarafından yeniden yorumlanarak, izleyicinin beğenisine sunuluyor.

Geleneksel Türk Tiyatrosundan örnekler sunan eser, sahne, dekor ve kostümleriyle izleyenleri 1950'li yıllara götürüyor.

Eserin oyuncu kadrosunda Behzat ve Süheyl Uygur' kardeşlerin yanı sıra Deniz Pulaş, Nurten İnan, Ömer Yılmaz, Hakan Eke, Mesut Yılmaz ve Lidya Ersemiz yer alıyor.

Müzikal unsurlar içeren oyunun konusu şöyle:

"Aşçıbaşı Yaşar, izin gününde sütkardeşi Pakize'yi yıllar sonra görmeye gelir. Ancak Yaşar Şemsi, Şemsi Yaşar olunca her şey karışır. Bahriyeli iki askerin bilerek izin kağıtlarını değiştirmesi sonucu ortaya çıkan karışıklık, bahriyeli komutan Gazanfer sayesinde sonuca kavuşturuluyor."