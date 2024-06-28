Süheyl-Behzat Uygur Tiyatrosu 'Süt Kardeşler' oyunuyla temmuz ayında turnede - Son Dakika
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Süheyl-Behzat Uygur Tiyatrosu 'Süt Kardeşler' oyunuyla temmuz ayında turnede

Süheyl-Behzat Uygur Tiyatrosu, temmuz ayında 'Süt Kardeşler' tiyatro oyunuyla Antalya, Alanya, Denizli ve İzmir'de tiyatroseverlerle buluşacak. Nejat Uygur tarafından sahnelenen oyun, Süheyl-Behzat Uygur Tiyatrosu tarafından yeniden yorumlanarak izleyicilere sunulacak. Geleneksel Türk Tiyatrosu örnekleri sunan eser, 1950'li yıllara götürerek sahne, dekor ve kostümleriyle izleyenleri büyüleyecek. Oyunun oyuncu kadrosunda Behzat ve Süheyl Uygur kardeşlerin yanı sıra diğer başarılı oyuncular yer alıyor. Müzikal unsurlar içeren oyunun konusu ise Aşçıbaşı Yaşar'ın sütkardeşi Pakize'yi ziyaret etmesiyle başlayan ve bahriyeli askerlerin izin kağıtlarının değişmesi sonucu ortaya çıkan komik olayları anlatıyor.

28.06.2024 12:35
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Süheyl- Behzat Uygur Tiyatrosu, "Süt Kardeşler" tiyatro oyunu ile temmuz ayında gerçekleşecek turnede tiyatroseverlerle buluşacak.

Oyun, 10 Temmuz'da Antalya Açıkhava Tiyatrosu'nda, 11 Temmuz'da Alanya Açıkhava Tiyatrosu'nda, 12 Temmuz'da Denizli Açıkhava Tiyatrosu'nda, 25 Temmuz'da ise İzmir Bostanlı Suat Taşer Salonu'nda gösterilecek.

İlk olarak Türk tiyatrosunun ustalarından Nejat Uygur tarafından sahnelenen oyun, Süheyl-Behzat Uygur Tiyatrosu tarafından yeniden yorumlanarak, izleyicinin beğenisine sunuluyor.

Geleneksel Türk Tiyatrosundan örnekler sunan eser, sahne, dekor ve kostümleriyle izleyenleri 1950'li yıllara götürüyor.

Eserin oyuncu kadrosunda Behzat ve Süheyl Uygur' kardeşlerin yanı sıra Deniz Pulaş, Nurten İnan, Ömer Yılmaz, Hakan Eke, Mesut Yılmaz ve Lidya Ersemiz yer alıyor.

Müzikal unsurlar içeren oyunun konusu şöyle:

"Aşçıbaşı Yaşar, izin gününde sütkardeşi Pakize'yi yıllar sonra görmeye gelir. Ancak Yaşar Şemsi, Şemsi Yaşar olunca her şey karışır. Bahriyeli iki askerin bilerek izin kağıtlarını değiştirmesi sonucu ortaya çıkan karışıklık, bahriyeli komutan Gazanfer sayesinde sonuca kavuşturuluyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Süheyl-Behzat Uygur Tiyatrosu 'Süt Kardeşler' oyunuyla temmuz ayında turnede - Son Dakika

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SON DAKİKA: Süheyl-Behzat Uygur Tiyatrosu 'Süt Kardeşler' oyunuyla temmuz ayında turnede - Son Dakika
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