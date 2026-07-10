Şuhut\'ta Fabrikada Yangın

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Şuhut Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir sucuk fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bölgede yoğun duman oluşurken, ekiplerin yangını söndürme çalışması sürüyor.