Suiçmez: Trabzon'a AKP'nin Vereceği Hiçbir Şey Kalmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Suiçmez: Trabzon'a AKP'nin Vereceği Hiçbir Şey Kalmadı

16.07.2026 16:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Sibel Suiçmez, AKP'nin Trabzon'a boş vaatlerden başka bir şey sunamadığını belirtti.

(TBMM) - CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, "Şimdi, yıllardır Trabzon'a sadece seçimden seçime boş vaatte bulunan bu iktidara artık Trabzon halkı, gönlünde de sandıkta da 'Sizin için vargit çiçekleri açmıştır.' diyorlar. Vakit dolmuştur, bu iktidarın Trabzon'a vereceği hiçbir şey kalmamıştır, şimdi artık AKP iktidarının toparlanma ve gitme zamanıdır" dedi.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı. Buldan, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, konuşmasında iktidarın Karadeniz halkının geçim kaynağı olan çay ve fındıkta maliyet ve emeği göz ardı ettiğini söyledi.

Suiçmez, fındık ve çay üreticisinin artan maliyetler altında ezildiğini belirterek, "Üreticilerimiz artık fındığı ve çayı utanmak pahasına toplamaktadırlar. 2026 yılı yaş çay alım fiyatı 35 lira olarak açıklanmış, bu ise maliyetin altında kalmıştır. Fındıkta ise bugün maliyet ve rekolte belirlenmemiş olduğundan bir fiyat söylememiz mümkün değildir ancak bunlar belirlendikten sonra üreticiyi rahatlatacak makul bir fındık taban fiyat alımının açıklanması gerekiyor" diye konuştu.

Trabzon'un tarihiyle, kültürüyle, doğasıyla, sporuyla ve insanıyla Karadeniz'in en önemli kentlerinden biri olduğunu söyleyen Suiçmez, yıllardan beri AK Parti iktidarının hem genelde hem de yereldeki yöneticilerinin tavrı nedeniyle trafik sorununu bile çözülemediğini savundu.

"BU İKTİDARIN TRABZON'A VERECEĞİ HİÇBİR ŞEY KALMADI"

Suiçmez, "Şimdi, bizim bölgemizde herkes bilir, yaylalarda vargit çiçeği çıkar. Bu vargit çiçeği çıktığında herkes, yaylacılar bilir ki artık havalar soğumuştur, bereket yaylalarda kalmamıştır, toparlanıp gitme zamanıdır; bunu bu çiçek der. Şimdi, yıllardır Trabzon'a sadece seçimden seçime boş vaatte bulunan bu iktidara artık Trabzon halkı, gönlünde de sandıkta da 'Sizin için vargit çiçekleri açmıştır.' diyorlar. Vakit dolmuştur, bu iktidarın Trabzon'a vereceği hiçbir şey kalmamıştır, şimdi artık AKP iktidarının toparlanma ve gitme zamanıdır" ifadelerini kullandı.

"LEVENT'İN KABUL ETTİĞİ İŞLEMLER DAHİ BAĞIŞLARIN NASIL SUİSTİMAL EDİLDİĞİNİ GÖSTERİYOR"

YENİ YOL İstanbul Milletvekili Elif Esen de Ahbap Derneği ve Dernekler Kanunu'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Esen, Ahbap Derneğine  ilişkin soruşturmada özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından toplanan bağışların kullanımı ve dernek çalışanları arasındaki yüksek tutarlı para transferlerinin incelendiğini belirterek, dosyaya yansıyan iddialar arasında bazı çalışanların banka hesaplarının para transferlerinde kullanılması, maaşlarının çok üstünde transferler gerçekleşmesi ve yüksek miktarlarda bahis işlemlerinde kullanılması bulunduğunu söyledi. "Bunlar henüz kesinleşmiş mahkeme kararları değil elbette ancak Haluk Levent'in kendi kabul ettiği işlemler dahi halkın bağışlarının nasıl suistimal edildiğini gösteriyor bizlere" dedi.

Esen, Haluk Levent'in, "Emniyet ifadesi sırasında eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan söz etmek istediğini ancak bu sözlerin sorguyla ilgisiz olduğu gerekçesiyle tutanağa geçirilmediğini söylediğini" ifade ederek, "Haluk Levent Süleyman Soylu hakkında ne anlatmak istiyordu? Sabıkalı bir kişi milyarlarca lira paranın hesaplarından geçtiği bir hayır kurumuna nasıl başkanlık yapabildi? Nasıl denetim dışı kalabildi?" sorularını yöneltti.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Politika, Trabzon, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suiçmez: Trabzon'a AKP'nin Vereceği Hiçbir Şey Kalmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM’de 15 Temmuz sergileri açıldı TBMM'de 15 Temmuz sergileri açıldı
Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı
ABD’nin bağımsızlığının 250’nci yılına özel üzerinde Trump’ın yer aldığı altın para basılacak ABD'nin bağımsızlığının 250'nci yılına özel üzerinde Trump'ın yer aldığı altın para basılacak
15 Temmuz’un 10. yılında Boğaz’da 253 tekneli kortej 15 Temmuz'un 10. yılında Boğaz'da 253 tekneli kortej
Denizli’de 6 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu Denizli'de 6 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu
Haluk Levent kripto vurgunu iddiasıyla yeniden gündemde Haluk Levent kripto vurgunu iddiasıyla yeniden gündemde

16:27
AHBAP Derneği’nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
AHBAP Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
16:15
Altın yatırımcısını kahreden grafik
Altın yatırımcısını kahreden grafik
16:02
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi Polis her yerde bu kadınları arıyor
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi! Polis her yerde bu kadınları arıyor
15:38
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
15:22
Bakanlığın önünde gergin dakikalar Polis ekipleri müdahale etti
Bakanlığın önünde gergin dakikalar! Polis ekipleri müdahale etti
15:06
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan’dan tek cümlelik açıklama
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan'dan tek cümlelik açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2026 17:01:51. #7.12#
SON DAKİKA: Suiçmez: Trabzon'a AKP'nin Vereceği Hiçbir Şey Kalmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.