SUKABUMİ, 8 Mart (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Cava eyaletinin Sukabumi kentindeki bir yerleşim bölgesinde sel suları arasında yürüyen bir adam, 7 Mart 2025.
Endonezya'nın Batı Cava eyaletinin Sukabumi kentinde meydana gelen sel ve toprak kaymalarında 3 kişi hayatını kaybederken, 5 kişiden haber alınamıyor. (Fotoğraf: Adrian/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Sukabumi'de Sel Felaketi: 3 Ölü, 5 Kayıp - Son Dakika
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