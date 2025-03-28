Şükrü-Fatma Zeybekci Camisi İbadete Açıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Şükrü-Fatma Zeybekci Camisini ibadete açtı

DENİZLİ - Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci tarafından babası ve annesi adına yaptırdığı Şükrü-Fatma Zeybekci Camisi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla açıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bizlere cami yaptırmak için gelen heyetlerimize bu eseri Şükrü-Fatma Zeybekçi Camisini ziyaret etmelerini böyle bir eser yaptırmalarını tavsiye edeceğim. Böyle güzel bir eser yaptırdıkları için Zeybekçi ailesine teşekkür ediyorum" dedi.

Eski Ekonomi Bakanı ve AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci ve ailesi tarafından anne ve babaları adına yaptırılan cami Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla açıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, "Camimiz Selçuklu mimarisini bizlere yansıtmakta. Camiler genelinde en çok şikayet aldığımız noktalardan kadınlarımızın namaz kılması için ayrılan bölümün en kuytu yerlerde olması. Bu camimizde kadınlarımıza en güzel yere ayırdık ve burada camimizde kadınlarımızın mahremiyette özen göstererek abdest alabilecekleri abdesthane barındırmakta. Camimiz en ince detaya kadar özenle düşünülmüş mimariye sahip. Alt katında bulundurduğu kongre salonuyla, kafesiyle ve kütüphanesiyle de bir kültür merkezi olma özeliğine sahip. Şehrimize böyle güzde bir eser bıraktığı için Nihat Zeybekçi ve ailesine teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"Bir insanın böyle eserler bırakması nasip işidir diye düşünüyorum"

Köyde büyüyerek devletin imkanlarıyla okuduğunu, sanayici, belediye başkanı, milletvekili ve bakanlık yaptığını vurgulayan Eski Ekonomi Bakanı ve AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci de "Bir insanın böyle eserler bırakması nasip işidir diye düşünüyorum. 1993 yılında kendi işyerimizi açtığımız günden itibaren ilk 16 öğrenciye burs vermekle çıktığımız bu yolda bugün 500 öğrencimize bur veriyoruz. Bunları bu açılışa katılan varlıklı iş insanı arkadaşlarımızın örnek alarak, cesaretlendirmek amacıyla söylüyorum. Ben ve ailem olarak elimizden geldiği kadar hayırlarımızı yapmaya özen gösteriyoruz. Annem Fatma Zeybekçi ve Babam Şükrü Zeybekçi anısına bu eseri yaptık. Ben köyde büyümüş birisi olarak Devletimizin bana sunduğu imkanlarla en iyi eğitimleri alarak sanayici oldum, milletvekili oldum, bakanlık yaptım. Allah bizlere nasip etti, bu eseri yapmaya vesile kıldı" ifadelerini kullandı.

"Onların amel defterleri inşallah hiç kapanmayacak"

Cami yaptırmak isteyenlere Şükrü-Fatma Zeybekci Camisini örnek göstereceğini ifade eden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ise "Şükrü Amcamız ve Fatma Teyzemiz ne güzel insanlar ki Peygamber Efendimizin müjdelediği iyi evlatlar yetiştiren anne ve babanın ve sadaka verenlerin amel defteri kapanmaz müjdesine nailler. Onların amel defterleri inşallah hiç kapanmayacak. Bu camimiz hemen yanındaki akademimizde eğitim alan nice imamlarımıza ve ileride müftü olacak hocalarımıza bir sufle olacak. Bu eser ülkemiz için örnek eserlerden birisi oldu. Bizlere cami yaptırmak için gelen heyetlerimize bu eseri Şükrü - Fatma Zeybekçi Camisini ziyaret etmelerini böyle bir eser yaptırmalarını tavsiye edeceğim. Böyle güzel bir eser yaptırdıkları için Zeybekçi ailesine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesinin kesimiyle cami ibadete açıldı. Camide kılınan ilk Cuma namazının hutbesini ise Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş verdi.

Açılış törenine Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Cumhuriyet Savcısı Ahmet Ataman, Adalet Komisyonu Başkanı Bahattin Arıkan, Bölge Adli Mahkemesi Başkanı Erkan Ataman, Bölge Adli Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, AK Parti İl Başkanı Muhammet Şubaşıoğlu ve vatandaşlar katıldı.