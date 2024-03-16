Şükrü Genç, Sarıyer'deki yeni dönem projelerini açıkladı

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Sarıyer Belediye Başkanı ve Bağımsız Belediye Başkan adayı Şükrü Genç, yeni dönem projelerini kamuoyuyla paylaştı.

Genç, Boğaziçi Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki toplantıda, geçmiş dönemki çalışmalarını ve yeni dönemde hayata geçirmeyi planladığı projelerini anlattı.

İlçede, üç dönem boyunca eğitim, spor, kültür sanat ve sosyal yaşam gibi alanlardaki çalışmalarından bahseden Genç, gelecek 5 yılda "Yerinde ve adaletli dönüşüm" hedeflediğini, İstinye Öğrenci Yurdu Kütüphane ve Sosyal Tesisi'ni, Kilyos Turban Konaklama ve Kongre Merkezi'ni, Uskumruköy Huzurevi ile Sarıyer Boğaz Müzesi'ni hayata geçirmeyi planladığını aktardı.

Genç, projeleri arasında; Zekeriyaköy Rekreasyon ve Spor Merkezi, İstinye-Poligon Kapalı Spor Salonu, Ferahevler Spor Kompleksi, Sarıyer Arena, Kireçburnu Spor Salonu, Zekeriyaköy-Arıköy Spor ve Sosyal Tesis Projesi"nin yanı sıra Ayazağa Sabit Pazar Alanı, Su Ürünleri Çarşısı, Geleneksel Deniz Ürünleri Mutfağı Atölyesi ve Balıkçılık Mesleki Eğitim Kursu'nun yer aldığını kaydetti.

Yedi yeni çocuk gündüz bakımevinin hizmete alınacağını belirten Genç, ihtiyaç sahibi öğrencilere beslenme çantası desteği verileceğini, Uskumruköy'e ilköğretim okulu yapılacağını, "Halk Kart" desteğinin süreceğini, 3 yeni sosyal tesis inşa edileceğini belirtti.

Genç, diğer projelerini ise "Yeşil Dönüşüm ve İklim Eylem Planı, işaret dili eğitimleri, engelsiz erişim yollarının artırılması, özel gereksinimli çocuklar için gündüz bakımevi, Sarıyer Çarşısı, Afet Eğitim Merkezi, tehlikeli yollara sesli uyarı sistemi, eski eserlerin restorasyon çalışmaları ve kuru mama üretim tesisi şeklinde sıraladı.