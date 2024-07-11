Sulayıcı Apartmanı davasında yeni bilirkişi heyeti görevlendirildi - Son Dakika
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Sulayıcı Apartmanı davasında yeni bilirkişi heyeti görevlendirildi

Sulayıcı Apartmanı davasında yeni bilirkişi heyeti görevlendirildi

Kahramanmaraş'ta zemin katındaki traktör galerisinde kolon kesildiği iddia edilen ve depremde yıkılarak 24 kişinin hayatını kaybettiği Sulayıcı Apartmanı davasında, tutuklu sanık Mahmut Sulayıcı ve avukatlarının bilirkişi raporuna itirazı üzerine mahkeme, dosyanın yeni bir bilirkişiye gönderilmesine karar verdi.

11.07.2024 12:27
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KAHRAMANMARAŞ'ta zemin katındaki traktör galerisinde kolon kesildiği öne sürülen ve depremde yıkılarak 24 kişinin hayatını kaybettiği Sulayıcı Apartmanı'yla ilgili davada 618 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan, binayı yaptıran tutuklu sanık Mahmut Sulayıcı (68) ile avukatlarının bilirkişi raporuna itirazı üzerine mahkeme, dosyanın yeni bir bilirkişiye gönderilmesine karar verdi.

6 Şubat 2023'te meydana gelen ilk depremde yıkılarak 24 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı, bilirkişi raporuna göre statik projede yer alan ancak binada olmayan kolonun binanın yıkılmasında asli neden olarak gösterildiği Sulayıcı Apartmanı'yla ilgili davanın 2'nci durulması görüldü. 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya binayı yaptıran ve aynı zamanda zemin kattaki traktör galerisinin sahibi olan tutuklu Mahmut Sulayıcı, binada ölenlerin yakınları ile taraf avukatları katıldı.

'HAYATIMDA KULÜBE DAHİ YAPMADIM'

Kolon kestiği iddiasıyla 'Olası kast ile kasten öldürme ve yaralama' suçlarından 618 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Mahmut Sulayıcı, suçlamaları reddetti. İnşaattan anlamadığını belirten Sulayıcı, "3 tane binam yıkıldı, ayrı ayrı müteahhitler yaptı. İnşaattan anlamam. Ben bina yapılırken bölge bayisi idim. Binaları paramla müteahhide verdim, hayatımda kulübe dahi yapmamışım. İnşaat ile ilgim yoktur. 9 çocuğumu kaybettim. Sağlık sorunlarım vardır. 17 aydır tutukluyum. Binayı yapmadığım halde cezaevindeyim. Hiçbir sorumluluğum yoktur. Aynı ada içerisinde benim 3 adet binam yıkıldı. Müteahhit ile ilgim yoktur" dedi. Sulayıcı, sahibi olduğu galerideki kolonun olmamasının binanın yıkılmasına gerekçe gösterildiğini ancak böyle bir durumun söz konusu olmadığını iddia etti. Galerisinde kolon kesildiği iddiasının doğru olmadığını öne süren Sulayıcı ve avukatlarının bilirkişi raporuna itirazı üzerine mahkeme heyeti, dosyanın yeni bir bilirkişi heyetine gönderilmesine karar verdi.

Duruşma sonunda mahkeme heyeti, Mahmut Sulayıcı'nın tutukluluk halinin devamına, dosyanın da yeni bir bilirkişiye gönderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

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