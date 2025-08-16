Süleyman Şahan, Sorgun'da Yatırımları Anlattı - Son Dakika
Süleyman Şahan, Sorgun'da Yatırımları Anlattı

Süleyman Şahan, Sorgun\'da Yatırımları Anlattı
16.08.2025 16:01
AK Parti Yozgat Milletvekili Şahan, Sorgun'daki projeleri ve su sorununu gazetecilere aktardı.

AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Soysal ve ilçe teşkilatı yöneticileri, Sorgun'da gazetecilerle bir araya geldi.

Ahmet Uslu Parkı'nda düzenlenen programda konuşan Şahan, AK Parti'nin Yozgat ve Sorgun'da hayata geçirdiği yatırımlar ile devam eden projeler hakkında bilgi verdi.

Süleyman Şahan, Sorgun'un en önemli sorunlarından birinin su olduğunu ifade ederek, sorunun çözümü için tüm imkanları seferber ettiklerini belirtti.

Cezaevi projesi, ikinci Aile Destek Merkezi ve çevre yolu projesiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü anlatan Şahan, yapımı devam eden Yozgat Havalimanı, İl Halk Kütüphanesi, stadyum ve Yerköy'deki Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi hakkında da bilgi verdi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
