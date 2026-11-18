(ANKARA) - AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile birlikte, kardeşi Deniz Gökçek'i kaybeden eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e taziye ziyaretinde bulundu.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Önceki dönem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Melih Gökçek'e, kardeşi Deniz Gökçek'in vefatı dolayısıyla Geçmiş Dönem Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer ile birlikte taziye ziyaretinde bulunduk. Merhuma Allah'tan rahmet; Gökçek ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.