Irak'ın Süleymaniye kentinde kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırı nedeniyle bir otelin yakınında patlama meydana geldi.
Yerel kaynaklar, Süleymaniye kentinde İHA saldırısı düzenlendiğini aktardı. Saldırıda kullanılan İHA, bir otelin yakınına isabet etti.
Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, patlama sesi duyulmasının ardından bölgede yangın çıktığı görüldü. Saldırıyı "Irak İslami Direnişi" isimli örgüt üstlendi.
Süleymaniye'ye İHA'lı saldırı! Otelin yakını isabet aldı
