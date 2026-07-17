Süleymaniye'de Komele Kampına Füze Saldırısı

Irak'ın Süleymaniye kentinde bulunan, Tahran yönetimi muhalifi İran Kürdistan Devrimci Emekçiler Topluluğu'nun (Komele) kampına düzenlenen füze saldırısında 8 örgüt üyesinin öldüğü belirtildi.

Irak medyasında yer alan haberlere göre, Komele'nin üst düzey yöneticilerinden biri saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Söz konusu yetkili, Komele kampına 6 füze atıldığını, saldırı sonucu 8 örgüt üyesinin hayatını kaybettiğini ve yaralıların bulunduğunu söyledi.