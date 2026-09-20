Süleymaniye'de Türkiye vize merkezi açıldı, üç kentte günlük 1200 başvuru alınıyor - Son Dakika
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Süleymaniye'de Türkiye vize merkezi açıldı, üç kentte günlük 1200 başvuru alınıyor

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Süleymaniye\'de Türkiye vize merkezi açıldı, üç kentte günlük 1200 başvuru alınıyor
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Türkiye'nin Süleymaniye vize başvuru merkezi, Erbil Başkonsolosu Erman Topçu ve IKBY Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani'nin katıldığı törenle açıldı. Vize şirketi yetkilileri Erbil, Süleymaniye ve Duhok'ta günlük yaklaşık 1200 başvuru alındığını bildirdi.

Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde Türkiye vize başvuru merkezinin resmi açılışı yapıldı.

Açılış törenine Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani, Süleymaniye Valisi Heval Ebubekir, Belediye Başkanı Leyla Ömer, kentte faaliyet gösteren Türk kurumlarının temsilcileri ve vize şirketinin personeli katıldı.

Başkonsolos Topçu, açılışta yaptığı konuşmada yeni vize merkezinin "Süleymaniye ve Türkiye'ye yakıştığını" dile getirerek açılışını yaptıkları merkezin insani ilişkilere dayandığını ifade etti.

Şartlar ne olursa olsun Türkiye'nin vize çalışmalarını durdurmadığına vurgu yapan Topçu, "Zor bir savaş (ABD/İran) dönemi geçirdik, etkilerini hala hissediyoruz ama umarım o günleri bir daha yaşamayız. O dönemde bile vize merkezi çalışmalarını durdurmadı. Çalışma arkadaşlarım Süleymaniye'den gelen vize taleplerini neticelendirmek için gece gündüz çalıştı." dedi.

Süleymaniye'de işbirliğini ve etkileşimi artırmanın önünde bir engel olmadığını dile getiren Topçu, "Bölgenin içinde geçtiği bu belirsizlik ortamında, bu kriz ortamında yapmamız gereken şey bölgesel sahiplenme çerçevesinde kendi sorunlarımıza kendi çözümlerimizi bulmaktır. Erbil'den geniş bir heyetle Süleymaniye'yi ziyaret ediyoruz." diye konuştu.

Türkiye Maarif Vakfı'nın Irak'ta Türk eğitim sisteminin tek ve gerçek temsilcisi olduğunu yineleyen Topçu, Süleymaniye'de de yakın gelecekte bir Maarif okulunun açılmasını temenni ettiklerini ifade etti.

"Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerimize önem veriyoruz"

IKBY Başbakan Yardımcısı Talabani de Türkiye Vize Merkezinin Süleymaniye'deki vatandaşlara kolaylık sağladığını ve daha iyi hizmetlerin sunulması anlamına geldiğini belirterek, "Bugün, vize merkezinin açılmasıyla IKBY'de daha istikrarlı ve güvenli, Süleymaniye'nin de siyasi, ekonomik, kültürel ve akademik açıdan daha ileri taşınması için bir adım atılıyor." şeklinde konuştu.

Süleymaniye'den seyahat etmenin önünde bazı engellerin bulunduğu dönemlerde yolcuların büyük bir kısmının Erbil, Kerkük veya Bağdat üzerinden Türkiye'ye ulaştığını hatırlatan Talabani, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerimize önem veriyoruz. Özellikle Süleymaniye vilayeti açısından önem veriyor ve mevcut engelleri kaldırmak, Türk iş adamları ve yatırımcılarını Süleymaniye'ye çekmek için çalışıyoruz."

Süleymaniye yerel yönetiminden de Türk iş adamı ve şirketlerine bürokratik işlemlerinde kolaylık sağlanmasını isteyen Talabani, IKBY ile Türkiye arasındaki ticari alışverişin desteklenmesi ve geliştirilmesi yönündeki çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

Vize şirketi yetkilileri de Erbil, Süleymaniye ve Duhok'ta günlük yaklaşık 1200 başvurunun alındığını, yoğun zamanlarda bu sayının 2 bine kadar çıkabildiği bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA
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