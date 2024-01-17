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Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, ilçede yapılan çalışmaları inceledi - Son Dakika
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Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, ilçede yapılan çalışmaları inceledi

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, Paşa Tarım Vadisi'nde yapılan çalışmaları inceleyerek seraları gezdi. Uzunlar, üreticilere örnek olabilecek hale getirilen sera alanlarının şehrin ekolojik ve ekonomik refahına katkı sağladığını belirtti. Ayrıca, Öğretim Elemanları Dayanışma Derneği Başkanı Prof. Dr. Muhammed Kurulay, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti ve üniversitenin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, ilçede yapılan çalışmaları inceledi
17.01.2024 - 10:35,
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Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, ilçede yapılan çalışmaları inceledi.

Ata tohumlarının yetiştirildiği Paşa Tarım Vadisi'nde seraları gezen Uzunlar, çalışmalar hakkında personelden bilgi aldı.

Uzunlar, sera alanlarını üreticilere örnek olabilecek hale getirdiklerini belirterek, "Şehrimizin ekolojik ve ekonomik refahına katkıda bulunmak üzere projelerimizi hayata geçirdik. Sağlıklı ve taze ürünler elde etmek için sürdürdüğümüz bu yerel tarım girişimi, toplumumuzun sağlığını desteklemek adına büyük önem taşıyor."diye konuştu.

NKÜ Rektörü Mümin Şahin'e ziyaret

Öğretim Elemanları Dayanışma Derneği (ÜNDER) Başkanı Prof. Dr. Muhammed Kurulay, NKÜ RektörÜ Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Kurulay ve Şahin görüş alışverişinde bulunarak bir süre sohbet etti.

Şahin, üniversitenin faaliyetlerini ve yürütülen projeleri anlattı.

Kurulay da Şahin'e teşekkür ederek, güncel konularla ilgili değerlendirmede bulundu.

Ziyarette, Doç. Dr. Yakup Bıyıkoğlu, Doç. Dr. Tuncay Toprak, Dr. Ahmet İbrahimoğlu ve Tekirdağ İhtisas Merkezi Öğr. Gör. Ayhan Şen de yer aldı.

Kaynak: AA
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