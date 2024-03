Süleymanpaşa Belediyesi Arama Kurtarma Köpekleriyle Afetlere Hazırlanıyor

Güncel

Süleymanpaşa Belediyesinin arama kurtarma köpekleri Paşa, Badi ve Diva, afet durumlarında hızlı ve etkili müdahalede bulunabilmek için özel eğitimler alıyor.

"Border collie" cinsi arama kurtarma köpeği Paşa ile "Belçika kurdu" Badi ve Diva, bir yıl önce hizmete açılan Deprem Arama Kurtarma ve K9 Köpek Eğitim Parkı'nda zorlu görevlere hazır hale getiriliyor.

Süleymanpaşa Belediye Zabıta Müdürü Turgut Ünsal, AA muhabirine, olası afetlere karşı eğitim parkının kurulmasının ardından belediye personeline ve AFAD işbirliğiyle oluşturulan arama kurtarma biriminde görevli 27 kişiye eğitim verildiğini belirtti.

Ünsal, ayrıca merkezde bulunan 3 arama kurtarma köpeğinin, bir yıldır eğitmenler tarafından hazırlandığını ifade etti.

Eğitim alan kişilerin ve kurtarma köpeklerinin olası afet durumunda AFAD emrine gireceğini belirten Ünsal, eğitim parkında isteyen kurumlara ve öğrencilere de kendi eğitmenleri tarafından zaman zaman deprem eğitimi verileceğini söyledi.

Köpek eğitmeni Bedri Tunç Eriş de Paşa, Badi ve Diva ile her gün eğitim yaptıklarını dile getirdi.

Köpekleri olası afetlere hazırladıklarını aktaran Eriş, "Köpeklerimizin eğitimleri geçen yıl başladı. Daha yavruyken özel seçim yaparak bu köpekleri aldık. Bu ırkların kendine has özellikleri olması, sahada iyi olmaları, koku duyularının güçlü olması nedeniyle bunları seçtik. Her köpek eğitime uygun olmuyor. Her gün parkurda ve açık alanda çeşitli eğitimlerimiz oluyor. Eğitimler her gün aynı şekilde devam ediyor. Şu an köpeklerimiz saha çalışmasına katılabilecek durumda." diye konuştu.