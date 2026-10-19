Süleymanpaşa, Çorlu ve Çerkezköy'de uyuşturucu ele geçirilenler gözaltına alındı - Son Dakika
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Süleymanpaşa, Çorlu ve Çerkezköy'de uyuşturucu ele geçirilenler gözaltına alındı

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Süleymanpaşa'nın Aydoğdu, Çorlu'nun Hıdırağa ve Çerkezköy'ün Yıldırım Beyazıt mahallelerinde polisin üst ve otomobil aramalarında uyuşturucu madde ile uyuşturucu hap ele geçirildi. Durdurulan şüpheliler ile otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu hap ele geçirildi

??????? Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

Çerkezköy ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bir otomobilde arama yaptı.

Aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA
Yıldırım Beyazıt3. SayfaGözaltıGüncelÇorluSon Dakika

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SON DAKİKA: Süleymanpaşa, Çorlu ve Çerkezköy'de uyuşturucu ele geçirilenler gözaltına alındı - Son Dakika
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