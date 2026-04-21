Süleymanpaşa\'da Eğitim Güvenliği Toplantısı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde okul müdürleri ve rehber öğretmenlere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantı, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer başkanlığında, Süleymanpaşa Yahya Kemal Beyatlı Güzel Sanatlar Lisesi konferans salonunda gerçekleştirildi.

Çocukların eğitim süreçlerinin güvenliğine ilişkin koruyucu ve önleyici hizmet ile tedbirlerin artırılmasına yönelik iş birliği protokolü kapsamında yapılan toplantıda, okullarda alınan güvenlik önlemleri değerlendirildi, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sunum yapıldı.

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Ali Güngör, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Yeniyol, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fahri Kırmızı, Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanı Alaettin Türkmen ile Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürü Ertuğrul Gazi Aksoy katıldı.

Süleymanpaşa'da spor turnuvaları düzenlendi

Süleymanpaşa ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla masa tenisi ve atletizm turnuvaları gerçekleştirildi.

Süleymanpaşa Belediyesi ile Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen organizasyonlarda genç sporcular mücadele etti.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, turnuvalarda yarışan sporcuları tebrik etti.

Tekirdağ'da buğday ekili arazilerde inceleme yapıldı

Tekirdağ'da buğday ekili arazilerde incelemeler sürüyor.

Mehmet Aksoy, beraberindeki personelle kıraç arazilerde bulunan buğday ekili alanlarda incelemelerde bulundu.

İncelemelerde bitkilerde kök gelişimi ile pas hastalığına karşı yürütülen çalışmalar ele alındı.

Aksoy, üreticilerin emeğinin önemine dikkati çekerek, verimli bir sezon için yeterli ve zamanında yağışların beklendiğini ifade etti.