Süleymanpaşa'da Planlı Su Kesintisi
Süleymanpaşa'da Planlı Su Kesintisi

26.03.2026 10:05
Kuraklık nedeniyle Süleymanpaşa'da haftada bir gün su kesintisi uygulanacak.

Tekirdağ'da kuraklık nedeniyle merkez ilçe Süleymanpaşa'da haftada bir gün planlı su kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yaşanan kuraklık ve su kaynaklarının verimli kullanılması amacıyla söz konusu kararın alındığı belirtildi.

Açıklamada, Süleymanpaşa'daki tüm mahallelerde haftada bir gün saat 20.00 ile 07.00 arasında planlı su kesintisi uygulanacağı ifade edildi.

Kesintiye ilişkin mahalle, gün ve saat bilgilerine www.teski.gov.tr adresi ile TESKİ'nin sosyal medya hesaplarından ulaşılabileceği belirtilen açıklamada, vatandaşlardan kesinti saatlerine yönelik gerekli tedbirleri önceden almaları ve suyu tasarruflu kullanmaları istendi.

TESKİ tarafından ocak ayında su kesintisi uygulanmış Ramazan ayında uygulama sona erdirilmişti.

Kaynak: AA

10:47
Elazığ'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Sara Netanyahu: Çocuklarım Netanyahu’nun çocukları olduğu için aşağılanıyor
Galatasaray taraftarının tarihi bildirisine Mert Hakan’dan yanıt
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlüler adliyede Fikret Orman, Hakan Sabancı, Didem Soydan...
Trump’tan büyük sürpriz: İranlı iki kritik ismi ölüm listesinden çıkardı
Araştırma hastanesinde skandal iddia: Müdür yardımcısının eşi çalışmadan maaş aldı
