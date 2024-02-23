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Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler sergi açılışına katıldı.

Güler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla, İlçe Sağlık Müdürü Rahmi Meral ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ufuk İşcan ile "Öğrenciler Dilimizin Zenginlikleri" Projesi kapsamında Cumhuriyet İlkokulunda açılan sergiyi ziyaret etti.

Sergi hakkında bilgi alan Kaymakam Güler, bu tür etkinliklerin dil bağını, millet olma bilincini, kökler ile bağları güçlendiren çok önemli eğitim faaliyetlerinden olduğunu söyledi.

-Kaymakam Güler, ihtiyaç sahiplerini ziyaret etti

Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından desteklenen aileleri ziyaret etti.

Ziyareti sırasında Kaymakam Güler'e Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İlker Demirtaş eşlik etti.

Güler, hane ziyareti sırasında hane sahipleriyle sohbet etti ve çocuklara hediye verdi.

-Hazırlık toplantısı gerçekleştirildi

Tekirdağ NKÜ Proje Ofisi Koordinatörlüğü tarafından organize edilen, Türkiye'nin ilk kez program ülkesi olarak katılacağı, Tekirdağ'da uygulama alanı kapsamında yer aldığı Interreg NEXT Akdeniz Havzasında Sınır Ötesi İş Birliği Programı'nın ön hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Taşan'ın başkanlığında Rektörlükte düzenlenen toplantıya, Proje Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Fatih Konukcu, Proje Ofisi Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Duygu Doğan, akademisyenler katıldı.

Toplantı kapsamında, Interreg NEXT Akdeniz Havzasında Sınır Ötesi İş Birliği Programı tanıtıldı.

Toplantı, proje süreçlerinin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.