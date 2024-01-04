Süleymanpaşa Kaymakamı Şehit Ailelerini Ziyaret Etti

Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, ilçedeki şehit ailelerini ziyaret etti.

Kaymakam Güler, şehit Mesut Bakan ve şehit Muzaffer Paleciç'in ailelerini ziyaret ederek, isteklerini dinledi.

Her zaman şehit ailelerin yanında ve acılarına ortak olduklarını belirten Güler, şehitlerin geride bıraktığı emanetlere sahip çıktıklarını dile getirdi.

Şehit aileleri de Güler'e ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ettiler.

Hayrabolu'da ihtiyaç sahiplerine yardımlar sürüyor

Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) ilçedeki 2 bin 246 vatandaşa yardım yapıldı.

Hayrabolu Kaymakamı Eyüp Fırat, yaptığı açıklamada, aralık ayında 2 bin 246 vatandaşa 3 milyon 394 bin lira yardımda bulunulduğunu belirtti.

Yardımların eğitim, sağlık, asker yardımı, aile ve katılım payı olarak verildiğini aktaran Fırat, Vakfın ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.