Süleymanpaşa ve Çorlu'da uyuşturucudan gözaltı yapıldı, minibüs sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Süleymanpaşa ve Çorlu'da uyuşturucudan gözaltı yapıldı, minibüs sürücüsü yaralandı

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Tekirdağ'da Süleymanpaşa ve Çorlu'da polisin durdurduğu şüphelilerin üst aramasında uyuşturucu bulundu, şüpheliler gözaltına alındı. Çorlu'da kamyona arkadan çarpan minibüsün sürücüsü yaralanınca Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu hap ele geçirildi

??????? Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fevzipaşa Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Kamyona çarpan minibüs sürücüsü yaralandı

Çorlu ilçesinde kamyona arkadan çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, U.Y. yönetimindeki 34 YR 4492 plakalı minibüs, Çorlu-Ergene çevre yolunda aynı yönde seyreden D.A. idaresindeki 34 FIT 949 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada yaralanan minibüs sürücüsü U.Y, olay yerine sevk edilen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
TekirdağGüvenlik3. SayfaGüncelÇorluSon Dakika

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