Sullivan: Muhaiflerin İlerlemesi Suriye Rejimini Şaşırttı - Son Dakika
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Sullivan: Muhaiflerin İlerlemesi Suriye Rejimini Şaşırttı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Suriye'deki muhaliflerin ilerleyişini değerlendirdi.

02.12.2024 04:16
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NEW Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Suriye'de muhaliflerin Halep ve çevresindeki ilerleyişini, Suriye'nin destekçilerinin başka çatışmalarda güç kaybetmesine ve dikkatlerinin dağılmasına bağladı.

Sullivan, CNN haber kanalına yaptığı açıklamada, Suriye'deki muhalif güçlerin Halep'i ele geçirmesiyle ilgili, "Yıllardır kendilerini hırpalayan üç aktöre baktılar: İran, Rusya, Hizbullah. Onları daha önce olduğundan daha zayıf ve daha savunmasız gördüler ve bundan faydalanmaya çalıştılar." ifadelerine yer verdi.

"Bu saldırının hızı bence Suriye hükümetini ve bölgedeki diğer gözlemcileri çok şaşırttı" diyen Sullivan, hem bu gelişmelerin hem de Ukrayna'daki mevcut durumun, Rusya ve İran'ın "daha zayıf bir stratejik konumda bulunmalarının doğal sonucu" olduğunu vurguladı.

Sullivan, Suriye'nin Halep ve İdlib kentlerindeki son gelişmelerin, bölgedeki ABD güçleri için risk oluşturup oluşturmadığı konusunda şunları kaydetti:

"Şu anda, DEAŞ ile savaşmak için Suriye'de konuşlanmış olan güçlerimizin, bu özel saldırının gerçekleştiği bölgeden farklı bir yerde oldukları için yakın bir risk altında olmadıklarına inanıyoruz. Ancak halen, İran, Irak ve Suriye'deki Şii milis gruplarının tehdidi altında bulunuyorlar. Her gün onların korunmasını sağlamak ve onlara yönelik saldırılara yanıt vermek için çalışıyoruz."

Gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini söyledi

ABD'nin, Suriye rejimi karşıtı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) adlı silahlı grubu, terör örgütü olarak tanımladığının altını çizen Sullivan, bu yüzden "örgütün tasarımları ve hedefleri konusunda" geçerli endişelerinin olduğunu belirtti.

Jake Sullivan, buna rağmen ABD'nin, Suriye'nin başkenti Şam'a doğru ilerleyen muhaliflerin Rusya, İran ve Hizbullah tarafından desteklenen Beşşar Esed hükümetini sıkıştırmasından "yakınmayacağını" vurguladı.

Yaşanan gelişmelerin ne getireceğiyle ilgili "karmaşık bir durum" ifadesini kullanan Sullivan, Washington'ın bu konuda bölgesel ortaklarıyla yakın temas halinde olduklarını aktardı.

Halep ve İdlib illerinde Esed rejimiyle rejim karşıtı silahlı grup HTŞ arasında yaklaşık 6 gündür çatışmalar yaşanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sullivan: Muhaiflerin İlerlemesi Suriye Rejimini Şaşırttı - Son Dakika

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