Sultanahmet'te Esnafın Elektrik Kesintisi Kabusu - Son Dakika
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Sultanahmet'te Esnafın Elektrik Kesintisi Kabusu

İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Sultanahmet bölgesindeki esnaf ve bölge halkı, 10 gündür devam eden elektrik kesintileri nedeniyle zor durumda. Esnaflar, BEDAŞ'tan çözüm talep ederken, durumla ilgili suç duyurusunda bulundu. Elektrik kesintileri, turistik bölgedeki işletmeleri ve günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Esnaflar, mağduriyet yaşadıklarını ve yetkililerden acil çözüm beklediklerini belirtti.

26.07.2024 20:04
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Sultanahmet'te esnafın 10 gündür elektrik kesintisi kabusu oldu: Esnaf, BEDAŞ'tan çözüm istedi

İSTANBUL - İstanbul'un Fatih ilçesi Sultanahmet bölgesinde, çoğunluğu turistik hizmet veren esnaf ve bölge halkı, 10 gündür yaşanan elektrik kesintileri, nedeniyle zor anlar yaşıyor. BEDAŞ nedeniyle mağduriyet yaşadığını ifade eden esnaf sorunun bir an önce çözülmesini talep ederken durumla ilgili aralarında topladığı dilekçeyle adliyeye suç duyurusunda da bulundu.

Fatih Sultanahmet'te meydana gelen elektrik kesintileri, turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği tarihi bölgedeki işletmeleri ve günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Elektrik kesintileri nedeniyle iş yapamaz hale gelen esnaflar, BEDAŞ nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını dile getirerek yetkililerden acil çözüm beklediğini söyledi. Öte yandan "ARASTA Bazaar" esnafının topladığı dilekçeyle adliyeye durumla ilgili suç duyurusuna bulunduğu da öğrenildi.

Sultanahmet Meydanı'nda dükkanı bulunan Sabri Köse, "1 haftadır Fatih'te, Sultanahmet bölgesinde yaşanan elektrik arızasının kaynağının hala bulunamaması nedeniyle Sultanahmet'te yaşadığımız sıkıntıya bakın. İlkel şartlarda aydınlatma sağlıyoruz. Hiçbir yetkili ilgilenmiyor, sorduğumuz sorulara düzgün cevap vermiyor ve düzenli olarak 1 haftadır elektriğimiz kesiliyor. Etlerimizi muhafaza edeceğimiz dolaplarımız bozuldu. Yani Sultanahmet'in göbeğinde, turistlerin gelip göreceği manzara karanlık ve güvensiz bir yol. İşletmeler kan ağlıyor. Bununla ilgili bir çalışma yapılmıyor ve arızanın hala bulunmadığı söyleniyor. Elektrik faturasını bir gün yatırmadığımızda hemen kesmeye gelen ilgililer, 1 haftadır yaşadığımız sıkıntılarla ilgilenmiyor. Büyük bir sıkıntıdayız; lütfen yetkililer bu işle ilgilensin. Ne aydınlatma ne de başka bir şey var; gelen müşterilere karanlıkta servis yapıyoruz. Kendi imkanlarımızla LED'li ve güneş enerjili ışıklarla çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"10 günden beri elektriğimiz yok"

Bir başka esnaf Hikmet Yenigül, "10 günden beri elektriğimiz yok. İki saat veriyorlar, üç saat veriyorlar; biz sabaha kadar kepenkleri kapatamıyoruz. Benim kaç sefer malım çöpe gitti. Aradığımız zaman işte 'bir saat sonra' diyorlar, sabaha kadar bekliyoruz. Bizim Sultanahmet'in göbeğindeki rezilliğimiz bu. Bu bir rezilliktir. 10 gün boyunca elektrik gitmiş olamaz böyle bir yerde. Bizim gibi garibanlar jeneratör alamıyor, parası olanlar alıp kullanıyor. Mesela, kazı çalışması var; getir jeneratörünü oradan milletin elektriğini ver, işini yaptıktan sonra geri ver" dedi.

"Otelde kimse durmuyor, turistler kaçıyor"

Kesintiler karşısında çaresiz kalan bazı esnaflar ise jeneratör kullanarak aydınlatma ve elektrik ihtiyacını geçici olarak karşılamaya çalışıyor. Esnaf Erkan Fidan, "10 günden beri aynı sıkıntıyı çekiyoruz. Bir yer yapılıyor, bir yer patlıyor. Üç beş saat enerji veriyorlar, sonra tekrar gidiyor. Bekliyoruz, ne olacak biz de bilmiyoruz. Başımızın çaresine bakmaya çalışıyoruz açıkçası. Ben de gidip kendi bütçeme göre bir tane jeneratör almaya çalışacağım çünkü bu sorun ne zaman çözülecek, hiçbir fikrimiz yok. BEDAŞ elemanları geliyor, burada ana şalter var, her gün oradalar; bir yeri söküyorlar, bir yeri takıyorlar, bir yeri kazıp kaldırıyorlar. Konuşuyoruz, onlar da bilmiyor. Hakikaten esnaf çok mağdur, otelde kimse durmuyor, turistler kaçıyor, restoranlar keza öyle. Arasta Çarşısı'nda bütün esnaflar yazılı dilekçe topladılar. Çağlayan Adliyesi'ne suç duyurusunda bulundular. Yani 10 gündür böyle, herkes zarar ediyor" dedi.

Kaynak: İHA

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