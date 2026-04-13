Sultanbeyli 2025 Faaliyet Raporu Onaylandı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

13.04.2026 13:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, 2025 yılında eğitim, sağlık, gençlik, spor, kültür, kentsel dönüşüm ve ulaşım gibi alanlarda birçok proje hayata geçirildiğini belirterek, ek bütçe yapmadan yılı tamamladıklarını ve yüzde 25 tasarruf sağladıklarını açıkladı.

Sultanbeyli Belediyesi'nin 2025 Yılı Faaliyet Raporu, belediye meclisinde oy çokluğuyla kabul edildi. Belediye Başkanı Ali Tombaş, eğitimden sağlığa, gençlik ve spordan kültür sanata, kentsel dönüşümden ulaşıma kadar her alanda pek çok projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti. Seçim döneminde söz verilen 100 projenin 50'sini tamamladıklarını, yeni projelerin de devam ettiğini belirten Tombaş, mali disiplinden taviz vermeden ek bütçe yapmadan yılı tamamladıklarını vurguladı.

Tombaş, 2025 yılında hem yatırımları sürdürdüklerini hem de önemli ölçüde tasarruf sağladıklarını açıkladı. Koordinasyon Müdürlüğü'nün Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü'ne dönüştürülmesiyle satın alımları ve ihaleleri tek noktada toplayarak şeffaf ve verimli bir sistem kurduklarını, bu sayede toplam bütçede yüzde 25 tasarruf elde ettiklerini söyledi. Sultanbeyli'nin geleceğini gençlik, sosyal yardımlaşma, halkla ilişkiler, kentsel dönüşüm ve teknoloji yatırımları olmak üzere 5 ana başlıkta planladıklarını belirtti.

Gençliğe öncelik verdiklerini, belediye bünyesinde 7 bin lisanlı sporcu bulunduğunu ve hedeflerinin 20 bin olduğunu ifade eden Tombaş, Sultanbeyli'yi bir teknoloji merkezi haline getirmek istediklerini, Yüksek Siber Güvenlik Teknoloji Bölgesi süreçlerini tamamladıklarını açıkladı. Bu merkezde yapay zeka, nano teknoloji, kuluçka merkezi, AR-GE merkezleri ve üretim alanlarının yer alacağını söyledi. Ayrıca, kentsel dönüşüm ve ulaşımda ilk kez master plan çalışması yapıldığını ve uygulama safhasına geçildiğini, ada bazlı dönüşümü teşvik ettiklerini, SULKON şirketiyle hemşehrilere destek olduklarını belirtti. Sosyal yardım olarak yaklaşık 10 bin aileye destek verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini, halkla ilişkileri önemsediklerini ekledi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Yerel Yönetim, Ali Tombaş, Teknoloji, Gençlik, Ulaşım, Güncel, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ege’de hareketli anlar: Türk Sahil Güvenliği kovaladı, Yunan botu kaçtı Ege'de hareketli anlar: Türk Sahil Güvenliği kovaladı, Yunan botu kaçtı
Küresel Sumud filosu Gazze için yeniden yola çıktı Küresel Sumud filosu Gazze için yeniden yola çıktı
Arsene Wenger’den A Milli Futbol Takımı hakkında dikkat çeken yorum Arsene Wenger'den A Milli Futbol Takımı hakkında dikkat çeken yorum
Trump tehdit etti, İsrail hemen harekete geçti Orduya ’hazır ol’ talimatı Trump tehdit etti, İsrail hemen harekete geçti! Orduya 'hazır ol' talimatı
Dünya devi gemileri yaktı Osimhen’i alabilmek için 5 yıldız isimle yollarını ayırıyorlar Dünya devi gemileri yaktı! Osimhen'i alabilmek için 5 yıldız isimle yollarını ayırıyorlar
Rayo Vallecano taraftarından Netanyahu’yu kızdıracak tezahürat Rayo Vallecano taraftarından Netanyahu'yu kızdıracak tezahürat

14:34
Arda Turan’ın maçında hava saldırısı alarmı Karşılaşma gecikmeli başladı
Arda Turan'ın maçında hava saldırısı alarmı! Karşılaşma gecikmeli başladı
14:32
Hüsamettin Cindoruk’un cenazesinde soğuk rüzgarlar Bakışlara dikkat
Hüsamettin Cindoruk'un cenazesinde soğuk rüzgarlar! Bakışlara dikkat
14:22
Eski CIA Direktörü Brennan: Trump akli dengesini yitirdi, 25. madde devreye sokulmalı
Eski CIA Direktörü Brennan: Trump akli dengesini yitirdi, 25. madde devreye sokulmalı
14:08
Bakanlık radarına takıldı: Ünlü galericiden milyonluk vurgun
Bakanlık radarına takıldı: Ünlü galericiden milyonluk vurgun
13:59
Abluka öncesi Hürmüz’de trafik durdu Uzmanlardan petrol için 150 dolar uyarısı
Abluka öncesi Hürmüz'de trafik durdu! Uzmanlardan petrol için 150 dolar uyarısı
13:39
Müzakereler çöktü, Rusya devreye girdi Kremlin’den sürpriz teklif
Müzakereler çöktü, Rusya devreye girdi! Kremlin'den sürpriz teklif
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 14:53:42. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.