Sultanbeyli 2025 Faaliyet Raporu Onaylandı

Sultanbeyli Belediyesi'nin 2025 Yılı Faaliyet Raporu, belediye meclisinde oy çokluğuyla kabul edildi. Belediye Başkanı Ali Tombaş, eğitimden sağlığa, gençlik ve spordan kültür sanata, kentsel dönüşümden ulaşıma kadar her alanda pek çok projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti. Seçim döneminde söz verilen 100 projenin 50'sini tamamladıklarını, yeni projelerin de devam ettiğini belirten Tombaş, mali disiplinden taviz vermeden ek bütçe yapmadan yılı tamamladıklarını vurguladı.

Tombaş, 2025 yılında hem yatırımları sürdürdüklerini hem de önemli ölçüde tasarruf sağladıklarını açıkladı. Koordinasyon Müdürlüğü'nün Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü'ne dönüştürülmesiyle satın alımları ve ihaleleri tek noktada toplayarak şeffaf ve verimli bir sistem kurduklarını, bu sayede toplam bütçede yüzde 25 tasarruf elde ettiklerini söyledi. Sultanbeyli'nin geleceğini gençlik, sosyal yardımlaşma, halkla ilişkiler, kentsel dönüşüm ve teknoloji yatırımları olmak üzere 5 ana başlıkta planladıklarını belirtti.

Gençliğe öncelik verdiklerini, belediye bünyesinde 7 bin lisanlı sporcu bulunduğunu ve hedeflerinin 20 bin olduğunu ifade eden Tombaş, Sultanbeyli'yi bir teknoloji merkezi haline getirmek istediklerini, Yüksek Siber Güvenlik Teknoloji Bölgesi süreçlerini tamamladıklarını açıkladı. Bu merkezde yapay zeka, nano teknoloji, kuluçka merkezi, AR-GE merkezleri ve üretim alanlarının yer alacağını söyledi. Ayrıca, kentsel dönüşüm ve ulaşımda ilk kez master plan çalışması yapıldığını ve uygulama safhasına geçildiğini, ada bazlı dönüşümü teşvik ettiklerini, SULKON şirketiyle hemşehrilere destek olduklarını belirtti. Sosyal yardım olarak yaklaşık 10 bin aileye destek verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini, halkla ilişkileri önemsediklerini ekledi.