Sultanbeyli'de bahçedeki tamirat sırasında toprak altında kalan kişi kurtarıldı

Sultanbeyli'de gider borusunu tamir etmek için oturduğu binanın bahçesini kazarken toprak altında kalan kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Rıfat Koç (53), Abdurrahmangazi Mahallesi Yeşiltepe Sokak'ta oturdukları binanın gider borusunu tamir etmek amacıyla bahçeyi kazarken toprak kayması meydana geldi. Bu sırada Koç'un belden aşağısı toprak altında kaldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarılan Koç, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Koç, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.