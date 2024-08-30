Sultanbeyli'de eski iş yerine silahla ateş açan şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adil Mahallesi Bosna Bulvarı'ndaki iş yerine uzun namlulu silahla ateş açıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Şüphelinin, iş yerinin eski çalışanı M.S.G. (38) olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan şüphelinin, dükkan sahibi B.A. ile arasında alacak meselesi olduğu belirlendi, soruşturma sürüyor.
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