Sultanbeyli'de Gaspa Ceza

Sultanbeyli'de, tehditle para istedikleri 2 kişiyi gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Hasanpaşa Mahallesi'nde 30 Temmuz'da R.K. (32) ve Y.H'yi (32), telefonla arayan kişiler tehditle 50 bin lira istedi.

R.K. ve Y.H. daha önceden tanıdıkları bu kişilerle buluşmak üzere anlaştı.

Buluşma yerinde E.B. (20), H.E.K. (18), T.Y.E. (18), Y.M. (20), M.M.B. (20) ve M.T.B. (20) silah göstererek Y.H'ye ait motosikleti gasbetti.

Mağdurları bir süre alıkoyup darbeden şüpheliler, cep telefonuyla video kaydı da yaptı.

Daha sonra mağdurların şikayeti üzerine çalışma başlatan polis, 6 şüpheliyi adreslerinde yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, "nitelikli yağma", "kasten yaralama", "tehdit", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.