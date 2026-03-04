Sultanbeyli'de İyilik Mutfağı Ramazan'da Yardımda - Son Dakika
Sultanbeyli'de İyilik Mutfağı Ramazan'da Yardımda

04.03.2026 13:29
İyilik Mutfağı, ihtiyaç sahiplerine günlük iftar ve sahur ikramlarıyla Ramazan'da destek sağlıyor.

Sultanbeyli Belediyesinin İyilik Mutfağı, ramazan ayının bereketini ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü, bakıma muhtaç ve yalnız yaşayan ilçe sakinlerinin sofralarına taşıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sosyal belediyecilik anlayışıyla ramazan ayında dayanışma ve yardımlaşma ruhu yaşatılıyor.

Yılın her dönemi ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek hizmeti sunan "İyilik Mutfağı", ramazanda da mesaisini bakıma muhtaç ve kimsesiz büyükler için yoğunlaştırdı.

Bu kapsamda, tespit edilen adreslere her gün düzenli olarak iftar ve sahur için ikramlar götürülüyor. Böylece her gün yaklaşık 1000 kişiye ulaşılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, ramazanın paylaşma ve dayanışma ayı, birlikle beraberliğin en çok hissedildiği müstesna bir zaman dilimi olduğunu belirtti.

Normal zamanlarda da vatandaşlara sundukları sıcak yemek imkanını, ramazanın ruhuna uygun olarak güçlendirdiklerini kaydeden Tombaş, "Büyüklerimizin hayır dualarını almak bizim için çok kıymetli. Onların yanında oldukça biz de huzur buluyor, gönüllere dokunmanın kıymetini bir kez daha görüyoruz. Sofralara bereket, gönüllere huzur taşımaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

