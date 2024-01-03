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Sultanbeyli'de Kur'an Kursunda Yangın: Öğrenciler Tahliye Edildi - Son Dakika
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Sultanbeyli'de Kur'an Kursunda Yangın: Öğrenciler Tahliye Edildi

Sultanbeyli'de bulunan bir Kur'an kursunun bahçesinde çıkan yangın, kursun çatısına sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, binada kalan öğrenciler tahliye edildi. Yangınla ilgili polis inceleme başlattı.

03.01.2024 - 02:52,
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SULTANBEYLİ'de Kur'an kursunun bahçesinde bulunan barakada çıkan yangın, kursun çatısına sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, binada kalan öğrenciler tahliye edildi.

Yangın, saat 01.30 sıralarında Battalgazi Mahallesi Akıncılar Caddesi üzerinde bulunan Halidiye İlim Yayma Kur'an Kursu'nun bahçesindeki barakada çıktı. Barakada bilinmeyen nedenle başlayan alevler kısa süre sonra yanında bulunan Kur'an kursunun çatısına sıçradı. Yangını fark ederek binayı boşaltan öğrencilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü.

Kur'an kursunda yatılı olarak 25 öğrencinin kaldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Sultanbeyli\'de Kur\'an Kursunda Yangın: Öğrenciler Tahliye Edildi
Kaynak: DHA
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Akıncılar, İtfaiye, Güvenlik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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